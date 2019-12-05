勿扰！正在纠结国行任天堂Switch中……

2017年发布的任天堂Switch上市至今已经超过2年半的时间，而就在2019年圣诞节前这个节点，全球主机三巨头在中国终于聚首。

12月4日，腾讯联合任天堂正式发布了国行版Switch。从今年4月官方宣布达成合作，到8月CJ公开展示，再到如今正式发布，国行Switch可谓是吊足了玩家的胃口。

如今，这款被誉为要将任天堂从wiiu失败中挽救出来的扛鼎之作，终于落下了“第二只靴子”。而朋友圈、论坛里也随之凸现了这样一个问题，国行究竟值不值得买？

No.1为什么买国行？

精心准备了这么久，腾讯和任天堂自然会给国行版的Switch准备好了一切。对于任何一款消费类产品而言，价格永远是决定其市场表现的因素，面对国内并不繁盛的主机游戏市场环境，在价格方面任天堂和腾讯也确实拿出了足够的诚意。

腾讯推出的最新续航增强版Switch，官方的建议零售价为2099元。这个价格是否便宜？

确实很便宜，毕竟目前国内电商平台在售的续航增强版Switch售价，基本上都在2200元以上。除了主机的售价，在玩家消费的重头戏——游戏内容方面，腾讯同样诚意满满。

此次随着国行版主机一起首发的游戏总计有三款，分别是《新超级马力欧兄弟U豪华版》、《马力欧卡丁车8豪华版》、《超级马力欧奥德赛》，售价均为299元。从目前第三方电商渠道这三款游戏实体卡的售价来看，基本都在320以上。

所以，从价软硬两方面的格来看，现阶段国行版本无论是游戏主机还是游戏的价格，都具有较强的竞争力。同时，对于国内玩家而言，另一个利好就是有了官方的销售渠道后，再也不用和第三方电商平台的卖家们斗智斗勇了，毕竟此前翻新主机、二手游戏当新品卖的案例，我们已经见过太多次。

游戏之外，腾讯还为国行版的用户带来了一年的主机及配件保修服务。这一年的保修对于Switch还是很重要的，要知道从2017年发售到现在续航版的上市，Switch的品控一直都不是很理想。另外，joycon摇杆漂移的问题直到今天还没有解决，此前很多购买其他地区版本的玩家由于没有保修服务，只能自认倒霉或是通过涂抹WD40来解决。

有业内人士表示，国行的优势还在于网络服务方面，这也是国行Switch未来销售中的一个卖点。

根据腾讯官方介绍，任天堂会辅助腾讯在国内搭建国行Switch的网络服务，此外国行版Eshop也会支持微信支付。这样的“设计”，令国内玩家无论是在未来游戏的联机对战方面，还是在数字版游戏的购买方面，都会得到较好的体验。以后再也不用开着加速器顶着延迟，去辛苦浏览全是外文的外区Eshop了。

这些优势，也是未来用户入手国行版Switch能够得到的最直接好处。不过，在这些优势之外，国行版Switch面对的市场环境也并非一条坦途，一些局限和挑战也让很多玩家心存疑虑甚至选择观望。

No.2为什么不想买国行？对于一款游戏主机而言，最重要的是什么？性能？价格？

可能这些因素的比重都没有游戏生态来得重要。一款游戏主机成功与否的直接体现，就是它的市场销量。而左右其销量的要素首先是那些出现在这个平台上的优秀游戏。

目前发布将近3年的Switch，正值销售鼎盛时期，不断丰富的游戏阵容也促进其销量不断走高。玩家们买游戏主机回来是为了玩游戏，而游戏阵容方面的“隐忧”恰恰是国行本Switch最大的制约。

国内游戏的审核制度的严格想必大家都有所感触，此次国行版Switch虽说首发了三款游戏，但真正首发的只有一款那——《新超级马力欧兄弟U豪华版》。而《马车8》和《奥德赛》仍未给出准确的发布时间，腾讯方面只是表示“会在未来几周内发售”。

当然，既然腾讯已经放出风来，我们也就不会担心见不到这两款游戏，但三款首发游戏中连Switch以前发布的护航大作《塞尔达荒野之息》都未出现，这也凸显了游戏内容过审的窘境。要知道，《新超级马力欧兄弟U豪华版》在今年10月份其实就已经过审，未来新的游戏内容审核期限、上市密度、内容数量都是未知数。

在此次发布会上，腾讯还公布了一些游戏例如《塞尔达荒野之息》、《星之卡比》、《马里奥派对》等等，官方公布这些游戏的状态是“开发中”。其实这些游戏早就已经支持中文，所谓“开发中”可以理解成这些游戏的本土化状态。

至于本土化的修改幅度会有多大？会对哪些内容进行修改？游戏的审批又需要多长时间？没有人能够回答。。

虽然任天堂第一方游戏绝大多数都是全年龄向作品，但从目前的游戏内容丰富度来看，游戏数量的增长恐怕不是那么顺利。至于那些优秀的第三方游戏，比如《巫师3》、《异界锁链》等恐怕更是会遥遥无期。

对此，腾讯方面也表示会联合国内的游戏开发商，共同推出一系列国产游戏。但无论是国产游戏还是海外开发商的作品，未来一段时间内国行Switch的游戏阵容都不会很丰富，这也是国行X BOX、PS4同样面临的难题。

游戏阵容之外，另一个最令玩家关注的焦点就是锁不锁区？

关于这个问题，腾讯官方在发布会上并没有做出回应，不过据广大“舅舅党”们的消息，国行版的Switch在这方面确实会有一定限制。根据官方介绍图的显示，国行eshop仅支持微信账号登录，这也表明此前玩家们注册的其他地区任天堂账号，想在国行版本的机器上登录是绝无可能。

根据国行Switch官方店的客服透露，国行主机的游戏卡带是无法在其他版本主机上运行的，至于海外版本的卡带能否在国行机器上运行，目前尚不明确。这也就断了那些已经拥有海外版本游戏主机，同时希望购买更低价格国行游戏玩家的念头。

也有玩家表示，海外版的游戏即便未来能在国行主机上使用，但受限于国行账号的问题，可以断定任天堂的会员服务和后续DLC的购买都将难以实现。

可以说，如果国行机器可以使用海外版卡带，对于那些拥有海外卡带且不在乎会员服务和后续DLC的玩家来说，可能是一个不错的选择。但是随着国行版本的发布，海外版本的市场价格也会随之波动，当价格优势不再对这部分玩家具有吸引力，结果也就显而易见了。

分析了这么多，未来任天堂会不会像索尼那样留出一个“后门”呢？这些可能性就是后话了，即便是留个后门也不会有官方说明，还得靠玩家们自己去“挖掘”。

No.3国行版前景是否乐观？

仔细观察此次两大游戏巨头的合作不难发现，作为主导方的腾讯在整个过程中极为低调。从今年4月份正式宣布合作，到12月4号正式发布，腾讯对相关宣传的声音都很微弱，甚至不如一款手游的上线。

相信如果不是长期关注主机游戏的玩家，应该无人知道这款跨时代的游戏主机即将上市。

这份低调的背后，是腾讯对于面对国内主机市场的求稳心态。我们知道国内主机游戏市场虽然在近两年有所回暖，但仍属于小众，加上特殊的游戏环境，所以这种求稳也在很多业内人士的意料之中。

至于这样的策略是否利大于弊，我们不好妄下评论，毕竟对于目前国内的游戏玩家而言，如果是任天堂忠粉肯定在两年多前就已经入手。而涉及游戏机本身，虽然现阶段国行主机和游戏拥有一定价格优势，但这个优势恐怕不会持续多久。

最重要的是，国行相关游戏较少、锁区又大大限制了真正核心玩家的热情，这款产品前期在市场上的表象不会太理想。

在懂懂笔记和几位任天堂玩家的交流中，发现一部分人直接表示不会购买国行版主机和游戏，另一部人则表示会观望一段时间，等第一批用户的反馈。由此可见，虽然国行产品具有一定价格优势，但这种优势并不能打动所有潜在用户。

从目前的分析来看，现阶段国行版本最值得购买的产品可能就是类似joycon、Pro手柄等官方的游戏配件。它们同样拥有更低的价格，另外也能享受一年的官方质保，包括在使用上不受任何限制。

站在腾讯的角度，这次通过与任天堂的深度合作既可以进一步扩张业务边界，也能获得很多任天堂在游戏制作上的经验。任天堂方面同样表现得很积极，宫本茂还亲自录制了问候玩家的视频（毕竟还要兼职卖首饰233333）。

同时，腾讯也是任天堂在国内市场能够找到的最好的合作伙伴了，腾讯在国内游戏市场强大的话语权和运营经验，应该能够给任天堂极大的帮助。另外，更多优秀的主机游戏进入国内游戏市场，也会促进市场的快速发展。

【结束语】

梳理清楚利弊的同时，目前国内主机游戏市场的尴尬境况也跃然纸上。虽然这次合作属于强强联合，时间节点也选在了最好的时段，但未来国行Switch上市之后的前景仍然充满了未知。或许，类似另外两家国行主机遭遇过的尴尬情况，也会在国行Switch上再次重现。