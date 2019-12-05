呆萝卜、妙生活接连折戟，生鲜电商迎来新一轮洗牌期

近期，生鲜电商无疑是电商领域最受关注的话题。

11月下旬，曾屡次被曝出资金紧张的生鲜电商平台呆萝卜终因烧钱过快而陷入资金泥潭。按照呆萝卜CEO李阳的说法，呆萝卜低估了生鲜烧钱的速度，由于“步子迈得太大”而失血过快，未来将缩减一些失血的业务线，让运营回归正轨。同时，目前呆萝卜已经与一些有零售布局的大公司接洽，也受到供应商支持，未来不排除仍有独立发展的可能。

不过，这无法停止来自外界的质疑声，呆萝卜当前的真实局面可能比李阳所说的更为糟糕。据悉，近日呆萝卜总部遭供应商围堵，其杭州中心已正式关闭，并拖欠数百位员工工资，金额或超3000万元。

无独有偶，另一社区生鲜电商平台妙生活日前也被曝正大量关店，结束在这一垂直领域的探索。据媒体报道，妙生活已结清了所有货款，并赔付了员工工资；与呆萝卜相比，妙生活的离场显得更为体面。

业内人士分析认为，生鲜电商不断“烧钱”的模式难以为继，而在互联网巨头持续布局的推动下，行业已迎来新一轮的洗牌期；随着竞争的不断升级，行业“马太效应”也将越发明显，对中小平台而言，夯实供应链能力是突围关键。

呆萝卜因烧钱过快而折戟，遭供应商及员工讨债

呆萝卜成立于2015年10月，为线上预定、线下自提模式，采取门店合伙方式来拓展布点。根据呆萝卜披露的信息，截止2019年9月，呆萝卜进驻了安徽、江苏、河北、湖北四省共19座城市；客单价在25-30元之间，订单量在1000万单每月。

此前，呆萝卜的存在感并不强烈，其被曝出的消息大多与经营不利相关。早在今年7月，就曾有消息称呆萝卜在南京、合肥、马鞍山等地大量关店；呆萝卜当时回应称不存在区域性闭店的情况，只是个别门店进行升级，属于正常的业务调整。随后，呆萝卜对外释放已完成6.3亿元A轮融资的消息。但就在次月，其又陷入“闭店”传言，呆萝卜再次否认，并称未来将会开设更多门店。

不过，自11月22日起，业内又传出有关呆萝卜拖欠供应商货款、裁员欠薪等信息。而这次，呆萝卜终于承认了公司资金告急，并在月底关闭了杭州中心。据悉，呆萝卜杭州中心的3百多名离职员工已组建维权群，分批进行劳动仲裁。

11月22日至26日，呆萝卜接连发出公告，从承认资金紧张、公开致歉，到公布自救措施，再到对支持者表示感谢。在最新的公告中，呆萝卜CEO李阳出面回应了外界对于公司资金问题的质疑，称呆萝卜累计获得的7亿元融资均真实到账，且都投入到公司的发展使用，只是公司对增长预期太高、且低估了生鲜的烧钱速度，导致消耗过快。

据蓝鲸TMT记者了解，合肥当地已有多家呆萝卜门店关停。一位呆萝卜用户周倪（化名）告诉记者，11月22日其所在小区附近的呆萝卜门店迅速涨价，菜品价格变得很高，11月23日该门店便关停了。

▲受访者供图

目前呆萝卜App上的商品均显示已下架，用户无法下单，也无法注册成为新的用户。周倪表示，其在呆萝卜办理的会员卡余额已基本消费完，但有很多用户数千元的余额至今也无法消费。

与用户相比，呆萝卜的供应商及员工面临的损失更大。“我还有近十万元的货款没有结清，呆萝卜的资金缺口比想象中大得多，供应商、员工都在讨债，口碑已经不行了。我得及时止损，所以停止（向呆萝卜）供货了。”自称是呆萝卜供应商的李华（化名）告诉记者。

即便如此，呆萝卜仍在寻求解决方案，以尽快恢复运营。李阳称，公司不考虑破产清算，接下来呆萝卜将在管理和业务端进行改革，缩减一些失血的业务线，让运营回归正规。之后公司将会更关注单店增长，而不是整体GMV(成交总额)增长，瘦身会更倾向于诸如门店大小、业务线、品类等方面。

对此，经济学家宋清辉表示，呆萝卜“线上订线下取，今日订明日取”的经营模式，不符合当今社会的快节奏潮流。这种模式是引发此次危机的因素之一，不仅不会助力呆萝卜走出困境，还可能会把其拖入深渊。呆萝卜的运营模式存在致命的问题，改变其运营模式可能是他们唯一的出路。

妙生活被曝黯然退场，用户无法登录

在呆萝卜陷入困境的同一时间，另一家社区生鲜电商“妙生活”也被曝关掉所有门店，黯然退场。

记者发现，妙生活App在苹果应用商店App Store已经无法找到，而在安卓应用商店内仍可下载。不过，在安卓手机打开这款APP后，定位在上海妙生活门店周边，却显示“此区域目前无可服务的门店”。

同时，妙生活的官方微信小程序无法正常打开，点击登录后便提示“访问服务出错，请检查您的网络”；其官方微信公众号的最近一次更新停留在2019年5月5日。记者致电妙生活官方预留的联系电话，但始终无法接通。

天眼查信息显示，妙生活成立于2015年，是一家主打水果等生鲜电商的O2O平台，隶属于上海妙达电子商务有限公司。该公司董事长林敏为前易迅网联合创始人，在易迅网负责供应链；公司联合创始人兼CEO邹志俊曾在易迅网负责运营。

在融资历史上，妙生活在成立至今的四年时间里，只获得两轮融资。其曾于2015年获得钟鼎创投500万美元A轮融资后，并于2019年拿到今日资本2亿元B轮融资。在烧钱如流水的生鲜电商领域中，妙生活的融资频次及额度并不算出色。

邹志俊曾在接受媒体采访时表示，妙生活不签对赌，不承诺业绩，也不保证一定将门店开到多少家，但会尽全力跑。只是可惜，这场奔跑戛然而止。

据悉，在创立初期，妙生活采取了商区店（暗仓）和社区线下店结合的方式，但因缺乏配合导致订单密度难以支撑，因此关掉商圈店，转而主攻50平方米的社区店。2018年，妙生活开始转型，不仅增加社区店面积及SKU，还自建配送团队、增强到家份额等。从最终效果来看，这一转型并不理想。

在妙生活黯然退场的消息传出后，据媒体报道称，妙生活的低调离场较为体面，其不光结清了所有供应商货款，并赔付了员工工资。

生鲜电商迎来新一轮洗牌期，供应链能力成突围关键

相关数据显示，2018年生鲜商品的线上渗透率仅为3%，远低于其他快消产品30%的线上渗透率。因此，生鲜电商一度被视为电商领域的最后一片蓝海。

据艾瑞咨询发布的《2019年中国生鲜电商行业研究报告》（下称“报告”），中国生鲜电商市场发展迅速，2018年这一市场交易规模突破2000亿元；预计未来3年，中国生鲜电商行业仍会保持年均35%的增长率。在可观的市场前景下，生鲜电商这一赛道涌入一批玩家，在近几年的野蛮生长后，行业已经历数次洗牌，出局者与入局者轮番登场。

网经社电子商务研究中心网络零售部主任、高级分析师莫岱青对记者表示，目前生鲜电商行业包括多种商业模式，有以京东生鲜、天猫生鲜、拼多多为代表的传统B2C自营模式、平台模式，有以每日优鲜、京东到家、叮咚买菜为代表的“到家”社区模式，还有以盒马鲜生、7Fresh为代表的“到店+到家”模式。

从行业角度看，当前生鲜电商领域的其他玩家并不都如此凄凉。与呆萝卜、妙生活此刻境遇形成鲜明对比的是，美团、饿了么等巨头依旧在进一步扩大各自的疆土。其中，美团买菜于近日在深圳正式上线，首批共开出9家站点，成为继北京、上海、武汉之后又一新市场。饿了么则在内部孵化一个名叫“饿鲜达”的新项目，正在北、上、深、苏州、南京等城市试水。

这让整个生鲜电商领域处于冰火两重天的局面。此刻的行业格局无疑凸显了生鲜电商的焦虑与狂欢，这不得不让人重新审视这一细分赛道。

据Mob研究院2019年8月发布的《2019生鲜电商行业洞察》报告，在目前的生鲜电商行业，即便是巨头也没有实现稳定的盈利，预测未来几年行业将迎来新一轮洗牌。

这与上述艾瑞咨询发布的报告不谋而合。该报告分析称，生鲜电商市场在未来一至两年将迎来新一轮洗牌期，供应链能力是企业突围制胜的关键。随着赛道玩家的增多以及巨头布局的扩大，生鲜电商行业竞争将持续升级，同时也将推动原有的行业格局加速洗牌。

对于行业剩余玩家，莫岱青提出了自己的建议。“生鲜电商要有资金保障，要运营能力过硬、供应链可控。”莫岱青指出，在核心品种上，需凭借足够大的采购量可以和上游生产基地建立合理的供应链关系，来进一步降低成本；加上生鲜电商需要有保证的供应链渠道，发力高质量资源配置，让消费者买到具有高性价比的商品，才能实现规模效益。