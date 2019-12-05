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jeIlyfish和jellyfish，你能区分哪个是Python软件包索引PyPI上伪造库吗？

2019/12/5 21:34:03来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

Python 软件包索引（PyPI）中引入了两个 Python 软件包的恶意版本，目的是从 Python 开发人员的项目中窃取 SSH 和 GPG 密钥。

PyPI 是 Python 社区创建和共享的软件集，类似于应用中心。

其中一个恶意库通过使用域名抢注来模拟合法库，它的名称为“python3-dateutil”，是对“dateutil”这个软件包的模仿，带有标准 Python datetime 模块的扩展。

python3-dateutil 本身不包含危险代码，但包含导入名为“jeIlyfish”（注意，第一个“L”实际上是“I”）的软件包的语句，而这是“jellyfish ”库的伪造版本。这个伪造的库是从 GitLab 的仓库中下载的，它混淆了代码，该代码收集了 SSH 和 GPG 密钥以及受感染系统上的目录列表，并将其发送给攻击者。

自 2018 年 12 月 11 日以来，PyPI 中一直存在恶意的“jeIlyfish”。

德国开发人员 Lukas Martini 于 12 月 1 日发现了这两个库 ，并向 Python 安全团队报告，几个小时后，团队便采取了行动将其删除。

提醒使用“dateutil”和“jellyfish”的开发者，都检查一下是否导入或下载了不正确的软件包。

来源：https://www.bleepingcomputer.com/news/security/malicious-python-package-available-in-pypi-repo-for-a-year

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关键词：Python

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