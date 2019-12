被苹果Apple Music发掘的“最强00后”

Billie Eilish是第一个把演唱会开到乔布斯剧院的明星。

北京时间今天上午,刚刚获得首届Apple Music Award年度艺人、年度专辑、年度歌曲创作人三项殊荣的Billie Eilish,在乔布斯剧院开了一场「个人演唱会」,直播画面通过Apple Music,传到了6000万Apple Music用户的各种设备上。

Billie和苹果的故事从2017开始,15岁的她登上了苹果的UP NEXT专题栏目,之后她和苹果展开多次合作。一次次取得成功之后,她成为了Apple Music最好的「代言人」。

最强00后

两年,Billie Eilish就像坐上了火箭。

出生于2001年末的她,13岁的时候就创作了自己的成名单曲《ocean eyes》。2016年,Billie将《ocean eyes》上传到音频分享平台SoundCloud,算是首次公开出道。这首歌被视为她演艺生涯的开端,至今在SoundCloud的播放量高达3190万次。

《ocean eyes》在SoundCloud上走红之后,唱片公司开始注意到Billie,同年,她签约环球唱片旗下知名厂牌Interscope Records,又和自己的哥哥Finneas一起创作了更多歌曲。2017年,Billie Eilish发布了自己的第一张EP专辑,《dont smile at me》。

2017年末,Billie Eilish首次登上了苹果的舞台。她被选入Apple Music专注于挖掘新人的栏目「UP NEXT」,在苹果的摄影棚里录制了一期节目,表演了自己的成名单曲《ocean eyes》。

▲在乔布斯剧院的舞台上Billie再次演唱《ocean eyes》|Apple Music

苹果发现Billie Eilish并不是一个意外。实际上,Billie所属唱片公司的Interscope Records的创始人Jimmy Iovine,恰好是当时Apple Music的业务负责人。2014年,苹果收购Beats并基于Beats的音乐内容团队组建了Apple Music,当时作为Beats联合创始人的Jimmy Iovine也顺理成章地加入苹果,主管Apple Music。直到2018年,他才从主管的位置上离开,开始更多扮演一个顾问的角色。

但Jimmy Iovine的离开并没有影响苹果和Billie之间的合作,2018年,正全身心投入新专辑创作的Billie Eilish,为苹果的圣诞广告「Share Your Gift」专门创作了一首歌《come out and play》,还在衍生的宣传视频中展示了她和哥哥是如何使用iPhone和iMac进行音乐创作的。

2019年,经过一年的潜心创作,Billie的首张录音室专辑《WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?》终于蓄势待发。苹果也为新专辑的发布极力造势,从线下到线上全方位宣传,在好莱坞挂出巨幅宣传海报,也在Instagram和Twitter上配合Billie做了大量宣发工作。

Billie没有辜负所有人的期望,新专辑一炮而红,专辑主打歌《bad guy》在Billboard热单排行榜上冲上第一名,国内的粉丝称她为「最强00后」。

《WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?》不仅了成为Apple Music全年播放总量最高的专辑,还收获了评论界的普遍好评。靠着这张专辑的成功,Billie斩获了今年6项格莱美提名,包括年度专辑、年度制作、年度新人、年度歌曲四项重磅大奖。

Apple Music Award

这不是苹果第一次评选「年度专辑」。

从iTunes时代开始,苹果每年年底都会进行这样一次评选,选出当年最好的音乐、电影、书籍、播客、App。综合考量iTunes商店的销售数据以及编辑的想法,评出包括年度专辑、年度歌曲、年度艺人等多个奖项。

今年,苹果将这份榜单升级为了一个独立的Apple Music Award大奖,还为这个独立奖项专门打造了一个奖杯。

▲Apple Music Award奖杯|Apple

这个奖杯由一个铝制的金属方形外壳和中间镶嵌的圆形硅片构成,形状很像美国唱片工业协会颁发的「金唱片认证」。苹果用自己在工业设计里最擅长使用的铝和玻璃,替换掉了木质的边框,又用一片圆形的硅晶片,替换掉了中间的黑胶唱片。

这一替换,恰好象征着音乐媒介的转变。过去几十年里,主流音乐媒介从黑胶唱片变成CD唱片,最终变成了智能手机、手表、平板和电脑。Apple Music Award奖杯中间的那片硅晶片,象征了iPhone、iPad、Apple Watch和Mac里的芯片,这些芯片代替唱片,驱动了音乐在21世纪的传播。

▲Billie Eilish和哥哥在舞台上|Apple Music

Billie Eilish成为了第一个荣膺Apple Music Award的艺术家,她几乎是我们能想到的最完美的获奖者。不仅备受大众欢迎,还得到了评论界的认可,她和Apple Music共同成长,且只有17岁,拥有无限可能的未来。

颁奖现场,乔布斯剧院里布置了很多树,透过背景灯光,舞台就像是搭在Apple Park户外的林间。Billie Eilish和哥哥一起上台,再次唱起了两年前她第一次登上苹果舞台时唱的那首《ocean eyes》。

台下粉丝热烈欢呼,然而一切才刚刚开始。