被苹果Apple Music发掘的“最强00后”

Billie Eilish是第一个把演唱会开到乔布斯剧院的明星。

北京时间今天上午，刚刚获得首届Apple Music Award年度艺人、年度专辑、年度歌曲创作人三项殊荣的Billie Eilish，在乔布斯剧院开了一场「个人演唱会」，直播画面通过Apple Music，传到了6000万Apple Music用户的各种设备上。

Billie和苹果的故事从2017开始，15岁的她登上了苹果的UP NEXT专题栏目，之后她和苹果展开多次合作。一次次取得成功之后，她成为了Apple Music最好的「代言人」。

最强00后

两年，Billie Eilish就像坐上了火箭。

出生于2001年末的她，13岁的时候就创作了自己的成名单曲《ocean eyes》。2016年，Billie将《ocean eyes》上传到音频分享平台SoundCloud，算是首次公开出道。这首歌被视为她演艺生涯的开端，至今在SoundCloud的播放量高达3190万次。

《ocean eyes》在SoundCloud上走红之后，唱片公司开始注意到Billie，同年，她签约环球唱片旗下知名厂牌Interscope Records，又和自己的哥哥Finneas一起创作了更多歌曲。2017年，Billie Eilish发布了自己的第一张EP专辑，《dont smile at me》。

2017年末，Billie Eilish首次登上了苹果的舞台。她被选入Apple Music专注于挖掘新人的栏目「UP NEXT」，在苹果的摄影棚里录制了一期节目，表演了自己的成名单曲《ocean eyes》。

▲在乔布斯剧院的舞台上Billie再次演唱《ocean eyes》|Apple Music

苹果发现Billie Eilish并不是一个意外。实际上，Billie所属唱片公司的Interscope Records的创始人Jimmy Iovine，恰好是当时Apple Music的业务负责人。2014年，苹果收购Beats并基于Beats的音乐内容团队组建了Apple Music，当时作为Beats联合创始人的Jimmy Iovine也顺理成章地加入苹果，主管Apple Music。直到2018年，他才从主管的位置上离开，开始更多扮演一个顾问的角色。

但Jimmy Iovine的离开并没有影响苹果和Billie之间的合作，2018年，正全身心投入新专辑创作的Billie Eilish，为苹果的圣诞广告「Share Your Gift」专门创作了一首歌《come out and play》，还在衍生的宣传视频中展示了她和哥哥是如何使用iPhone和iMac进行音乐创作的。

2019年，经过一年的潜心创作，Billie的首张录音室专辑《WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?》终于蓄势待发。苹果也为新专辑的发布极力造势，从线下到线上全方位宣传，在好莱坞挂出巨幅宣传海报，也在Instagram和Twitter上配合Billie做了大量宣发工作。

Billie没有辜负所有人的期望，新专辑一炮而红，专辑主打歌《bad guy》在Billboard热单排行榜上冲上第一名，国内的粉丝称她为「最强00后」。

《WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?》不仅了成为Apple Music全年播放总量最高的专辑，还收获了评论界的普遍好评。靠着这张专辑的成功，Billie斩获了今年6项格莱美提名，包括年度专辑、年度制作、年度新人、年度歌曲四项重磅大奖。

Apple Music Award

这不是苹果第一次评选「年度专辑」。

从iTunes时代开始，苹果每年年底都会进行这样一次评选，选出当年最好的音乐、电影、书籍、播客、App。综合考量iTunes商店的销售数据以及编辑的想法，评出包括年度专辑、年度歌曲、年度艺人等多个奖项。

今年，苹果将这份榜单升级为了一个独立的Apple Music Award大奖，还为这个独立奖项专门打造了一个奖杯。

▲Apple Music Award奖杯|Apple

这个奖杯由一个铝制的金属方形外壳和中间镶嵌的圆形硅片构成，形状很像美国唱片工业协会颁发的「金唱片认证」。苹果用自己在工业设计里最擅长使用的铝和玻璃，替换掉了木质的边框，又用一片圆形的硅晶片，替换掉了中间的黑胶唱片。

这一替换，恰好象征着音乐媒介的转变。过去几十年里，主流音乐媒介从黑胶唱片变成CD唱片，最终变成了智能手机、手表、平板和电脑。Apple Music Award奖杯中间的那片硅晶片，象征了iPhone、iPad、Apple Watch和Mac里的芯片，这些芯片代替唱片，驱动了音乐在21世纪的传播。

▲Billie Eilish和哥哥在舞台上|Apple Music

Billie Eilish成为了第一个荣膺Apple Music Award的艺术家，她几乎是我们能想到的最完美的获奖者。不仅备受大众欢迎，还得到了评论界的认可，她和Apple Music共同成长，且只有17岁，拥有无限可能的未来。

颁奖现场，乔布斯剧院里布置了很多树，透过背景灯光，舞台就像是搭在Apple Park户外的林间。Billie Eilish和哥哥一起上台，再次唱起了两年前她第一次登上苹果舞台时唱的那首《ocean eyes》。

台下粉丝热烈欢呼，然而一切才刚刚开始。