高通发布骁龙XR 2平台：5G赋能彻底摆脱线缆空间束缚

美国夏威夷召开的高通骁龙技术峰会进入第三天，扩展现实(XR)成为了今天的主题词。在今天的主题演讲中，高通发布了全球首款支持5G的扩展现实(XR)平台——骁龙XR 2，结合了高通5G、AI和XR领域的最新技术，并支持诸多定制特性。

XR技术即增强现实(AR)、虚拟现实(VR)和混合现实(MR)的总称，是5G移动通信的最直接应用领域之一。举例来说，索尼PSVR、HTC Vive和Facebook的Oculus头戴设备属于虚拟现实，谷歌眼镜属于增强现实，而微软Hololens系列设备则属于混合现实。

相比此前的骁龙XR平台，XR2平台在进入5G时代后实现了巨大升级：CPU和GPU性能提升了两倍，视频带宽提升了四倍，分辨率提升了6倍，AI性能提升了11倍。此外，XR 2还是全球首个支持七路并行摄像头且具备计算机视觉专用处理器的XR平台，是全球首个通过支持低时延摄像头透视技术实现真正MR体验的XR平台。

作为全球首个支持5G连接的XR平台，骁龙XR 2实现了需要低时延和超高数据速率的体验，从而有望真正推动XR体验普及。得益于5G连接，新的XR设备能够通过支持终端和边缘云之间的分离式处理，营造逼真的高品质体验，从而摆脱任何线缆或空间的束缚。

在AI和5G连接两大技术提升之外，XR 2平台还在视觉、交互和音频技术进行了定制优化，以满足真正沉浸式的XR体验需求。

在视觉体验方面，XR 2平台的GPU处理能力提升了两倍，可以以1.5倍像素填充率和3倍纹理速率实现高效高品质的图形渲染。支持眼球追踪的视觉聚焦渲染，支持更流畅刷新率的增强可变速率着色，可以在渲染重负载工作的同时保持低功耗。XR2的显示单元可以支持高达90fps的3Kx3K单眼分辨率，也是首个在流传输和本地播放中支持60fps的8K 360度视频。

在交互体验方面，XR 2平台引入了七路并行摄像头支持和定制化的计算机视觉处理器，可以高度精确的实时追踪用户的头部、嘴唇和眼球，支持26点手部骨骼追踪。计算机视觉技术提供高效场景理解和3D重建。

在音频方面，骁龙XR2平台可以在3D空间音效中提供全新水平的音频层，同时提供清晰的语音交互以深化沉浸感。低功耗的高通Hexagon DSP芯片将始终开启，支持语音激活和情境侦测等硬件加速特性，使得用户在沉浸数字世界的同时也听到真实世界的声音。