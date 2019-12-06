Waymo无人驾驶汽车应用正式进驻苹果App Store

北京时间12月6日早间消息，美国无人驾驶汽车公司Waymo正式在苹果App Store上架了官方应用，使得搭乘这种无人驾驶出租车变得更加容易。

在美国凤凰城地区推出Waymo One自动驾驶汽车服务一年后，该公司正在iOS上启动应用程序，成为其向大规模商业服务迈进的最新信号。现在，凤凰城居民可以将Waymo应用下载到他们的iPhone上并进行注册，然后直接使用手机呼叫Waymo的无人驾驶汽车。

作为Alphabet旗下分拆出来的一家公司，Waymo于2018年12月在凤凰城地区面向有限人群推出无人驾驶商用服务Waymo One。该服务及其附带的应用仅适用于参加早期乘客计划的凤凰城居民。这项计划旨在为经过审核的普通乘客提供无人驾驶出租车服务。

该公司在4月将其应用投放到Google Play商店中。现在，在Waymo One推出一年后，它终于进入了App Store。在过去的几个月中，该公司对这款应用进行了改进，简化了订车方式并加快了流程。用户可以在应用中下令汽车鸣喇叭，Waymo称此功能可以为乘客（包括视力不佳的人）提供另一种快速找到汽车的方式。

所有这些措施都使Waymo更加接近提供包括无人驾驶在内的更全面的商业服务。直到最近，所有广受赞誉的Waymo自动驾驶汽车都配备一名人类安全员。但该公司从11月开始将完全没有人类安全员的全无人驾驶的车辆引入车队。

从技术上讲，Waymo推出Android和iOS应用已有一段时间。感兴趣的乘客只有先在公司网站上申请后才能访问该应用。一旦被早期乘客计划接受，他们就会收到应用链接，从而将其下载到自己的设备。

不过，即便可以下载和注册服务，也无法令用户立即使用这项服务，毕竟这不是Uber或Lyft等传统网约车。相反，潜在的乘客将被添加到候补名单中。一旦被接受，他们才可以在应用中打车。

用户将首先被邀请加入Waymo早期乘客计划，该计划要求签署保密协议，然后才能进入Waymo One的公共部门。参加Waymo One之后，参与者可以邀请客人并公开谈论他们的经历。