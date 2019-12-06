首次使用物联网设备进行的 Wi-Fi 6 试用测试宣布成功

今年9 月份，Wi-Fi联盟曾宣布推出了 Wi-Fi 6认证计划，该计划旨在统一使用Wi-Fi 6设备的标准，参与认证的制造商可在其设备包装上标注 Wi-Fi 6认证徽章。此举实际上也是意味着Wi-Fi 6标准的正式统一落地。

而在本周四，无线宽带联盟（WBA）则宣布，已在英国Mettis航空航天工厂成功完成对其Wi-Fi 6基础设施和服务的第一阶段试验测试。

据悉，该试验旨在分析最新版本的移动Wi-Fi如何在混合和拥挤的环境中处理IoT设备，该试验是全球首例，被WBA视为其Wi-Fi 6测试的重要组成部分，开发程序。

目前，Wi-Fi 6 已经在最新的路由器，移动电话和其他消费类设备中提供，它是WBA现在使用的用户友好名称，也被称为802.11ax（802.11ac的后续产品）。

根据WBA的说法，第一阶段测试是在2019年10月至2019年12月期间在西米德兰兹郡占地27英亩的Mettis航空航天工厂进行的，这对Wi-Fi 6来说无疑是一个艰巨的挑战。

新版本的Wi-Fi必须证明它可以通过集中的监视和控制系统为机器和设备提供全面的连接。预计该技术将以极低的延迟提供实时的高带宽网络，并在大型工厂车间中清晰地确定数据优先级，并带来许多干扰，噪声和其他障碍。

此外，WBA补充说，以前使用Wi-Fi进行的实施测试无法在Mettis 的工厂环境中工作。几年前，梅蒂斯已经在其另一家使用两个接入点和笔记本电脑的现场设施中使用Wi-Fi 4或802.11n进行了测试。连接仅间歇性地起作用，但不足以提供可靠的Wi-Fi网络。

通过使用配备了Broadcom和Intel Wi-Fi 6芯片组的智能手机，平板电脑，笔记本电脑和网络摄像头，第一阶段的测试涵盖了多种任务，包括：

从工厂内安装在机器上的网络摄像头进行4k流传输。

使用Intel AX200芯片的笔记本电脑流式传输4k YouTube。

通过Wi-Fi上传非常大的视频文件。

使用智能手机进行Wi-Fi视频通话期间的漫游，延迟和持久连接。

使用带有Wi-Fi 6芯片组的设备对机械进行的增强现实测试。

WBA表示，在测试过程中，Wi-Fi 6技术使用80 MHz信道产生了700 Mbps的速度，而视频通话和视频流等应用则在6ms以下实现了低延迟结果。

在对步行式机器监控的一项特定测试中，将一台平板电脑放在一台机器附近，能够即时读取该机器的实时压力和性能。

WBA首席执行官蒂亚戈·罗德里格斯（Tiago Rodrigues）在新闻稿中说：“这一初始阶段的完成标志着采用Wi-Fi 6的重要里程碑。”

“梅蒂斯的设施对于与熔炉，压力机和热力，大量移动中的重型机械以及灰尘和空气中的微粒的无线通信而言，是一个特别具有挑战性的环境。尽管如此，在这种充满电的气氛中进行的现场测试已经证明，Wi-Fi 6技术运作良好，并在工业企业和物联网生态系统中发挥着至关重要的作用，如果Wi-Fi 6能够在这种类型的工厂环境中提供高度可靠，高质量和高带宽的通信，那么它几乎可以交付使用任何地方。”

该试验阶段由WBA与成员公司Broadcom，Cisco，iBwave和Intel以及Concurrent Engineering和Keysight合作进行。该试验的第二阶段预计将在2020年最多运行两个月，重点是对混合现实应用程序和关键资产的IoT感知进行进一步测试。

不过值得一提的是，作为与5G对标的Wi-Fi新技术标准，虽然 Wi-Fi 6可能有着更好的经济和技术前景；但对于个人用户而言，目前，Wi-Fi 6 似乎并不值得他们为其买单，该技术还不会给家庭用户带来肉眼可见的好处。

现有的大多数移动设备都无法发挥Wi-Fi 6路由器性能；且尽管Wi-Fi 6速度更快带宽高，但前提却是是你已连接了50多台设备。

此外，Wi-Fi 6是一项新技术，对于手机或其他设备公司而言，目前采购成本非常高。而且，增加的成本和对家庭用户来说几乎没有任何明显的好处，这可能会导致Wi-Fi 6芯片普及的速度变慢。IDC的研究表明，Wi-Fi 6的主流采用将在2023年之前完成，普及阶段长达三年。