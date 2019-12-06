外交部回应美指控中国5G供应商"安全陷阱"：乍听很堂皇，实际很荒唐

IT之家12月6日消息 美国国务院发言人于12月4日发表声明称华为、中兴等中国电信企业会对国家公民隐私、人权和安全构成重大风险，美国敦促包括伙伴和盟友在内的所有国家防止不可信赖的供应商参与未来5G网络建设。对此外交部在昨日的记者会上也就相关声明做出了回应。

中国外交部发言人华春莹在昨日举行的例行记者会上表示：美方动辄将安全挂在嘴边，我很想问一问安全的标准到底是什么？究竟应该由谁来裁定和判决？如果一个人既当运动员又当裁判员，还总是不停的在吹黑哨，这个人值得信任吗？这场比赛还会是公平的比赛吗？

美方的所谓“安全陷阱”乍听很堂皇，实际很荒唐。如果按照美方的这种只要是中国的东西就是不安全的这样一种荒谬的逻辑，那么是不是中国生产的衣服、鞋子美国人也都不能穿？因为衣服鞋子也中国人生产的，也可能产生安全威胁是不是？我记得不久前我在网上看到微软公司首席执行官比尔盖茨在一场公开活动的时候，他做了一个非常有意思的类比，他也认为这种只要是中国生产的东西就是威胁的逻辑是很荒唐的。他就说中国也购买了波音公司大量的飞机，波音飞机上还有美国大量的软件，如果按照美国某些人的逻辑，中国是不是也应该高度怀疑和不信任，美方会发出奇怪的指令，让波音飞机的引擎突然熄火，中国或者其他国家谁还敢买美国生产的飞机、汽车或者其他任何的电子产品呢？

前天我也详细的介绍了，包括英国政府、德国联邦信息安全办公室以及欧盟委员会等机构，经过多年的审查，都没有发现华为存在明显的后门。而相反的多家美国著名的公司，比如说思科和苹果，都已经公开报道出来他们存在安全的漏洞，也曝出过很多起后门的事件，那么包括众所周知的臭名昭著的“棱镜门”事件也都表明，在美国的这种庞大的全球监听、窃听的体系面前，即便是美国的盟友，包括它的领导人和民众也是毫无隐私可言的。华为早已就公开的表明，愿意同有关国家签署无后门协议，也愿意接受第三方的检测和监督，我就不知道美方它能不能做出同样的承诺呢？

我们相信有关的国家应该会从自身长远利益出发，坚持独立的判断，坚持公平、公正、非歧视的原则，拿出足够的智慧，不要掉入美方所谓的安全陷阱里。