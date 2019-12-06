周鸿祎：5G时代，车联网行业将最先出现网络安全隐患

从运营商全面铺开5G网络建设，到5G终端批量面世，再到超高清视频、物联网、工业互联网等场景应用成为现实……2019年，中国5G产业陆续迎来了商用落地。

每个设备都可能成为攻击入口

但在周鸿祎看来，5G在高速发展的同时，也将带来更多的网络攻击，“5G促成了物与物相连，攻击也会加剧。未来不只是攻击你的电脑、影响你读取文件，可能还会向物理世界转移，比如汽车劫持、对电站打击等等，威胁会更大”。

他认为，5G协议刚刚开始商用，目前暂未发现明显漏洞，但安全问题犹存。根据预测，2025年将有至少500亿设备连入物联网，这也意味着，每个设备都有可能成为攻击的入口点。“每个设备万一有漏洞，都会被黑客利用。5G已变成连接物理世界和虚拟网络空间的一个桥梁，带来好处的同时，所有这些虚拟网络的攻击都会变成物理的伤害”。

5G是所有新技术中最重要推手

那么，哪个行业将最先出现网络安全隐患？周鸿祎给出的答案是：车联网。

在他看来，近两年很多工厂的车间已遭到网络攻击，而无论是国内还是国际品牌的汽车，都已通过网络与车厂相连，若车厂的服务器被攻破，即可以通过无线连接远程控制车辆，“所以最先可能的行业，我认为可能是车联网。这对未来每一个车辆用户和整个社会的安全威胁是最大的”。

同时他强调，无论是人工智、大数据还是云计算，5G是所有新兴技术中最重要的推手，所以网络安全问题也要尤为重视。

“网络安全的本质不是卖软件、卖硬件，最后还是要靠人和人之间的对抗。所以我们做了一个相当于网络安全时代的雷达，叫安全大脑。未来，360会将技术授权并分享出去，让整个产业都能够提升对攻击的预警和阻断的能力”，周鸿祎说道。