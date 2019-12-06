车主无奈：感恩节特斯拉超充站大排长龙

刚刚过去的感恩节假期，与我们而言可能只是双十一之后又一个可以「剁手」的好机会，但对于大洋彼岸的美国人民来说，恰恰是一系列「家庭团圆」主题活动的开始，很多人也会选择开车回到家乡，赶上陪父母吃一顿火鸡大餐。

以前燃油车时代，「里程焦虑」这个词听都没听过，高速公路沿途的加油站数量多，基本也不会出现拥堵的现象。可电动汽车越来越多，虽然车企、政府、第三方公司都在努力铺设更便捷密集的充电网络，考虑到目前最先进的技术也做不到10分钟充好一辆车，对半路「趴窝」的恐惧，相信从你签下购车合同那一刻起，就避免不了被这种担忧支配着。

目前特斯拉Model 3已经是美国加州销量第三大车型，未来很有可能超过丰田凯美瑞和卡罗拉占据榜首。只不过在销量出现爆发性增长的同时，对特斯拉的充电服务也提出了更高要求。这次就有很多网友在感恩节假期被困在了San Luis Obispo这个超充站，实实在在体验了一次进退两难的境地。

Twitter网友拍摄的San Luis Obispo超充站大排长龙的情况|网络

据一位名叫Nika的Model 3车主表示，她是在11月30日晚上六点半左右到的，前面已经大排长龙，她足足等了有一个多小时才挪到了超充桩跟前。只不过可能是设备出了故障，接上后充电速度只有56英里/小时，因为正常的话，特斯拉超级充电站可以提供300英里/小时的速率。

40分钟后，Nika透露称，她车跟前的这台超充桩彻底「死掉了」，但她的Model 3才刚刚充了43%。「有工作人员过来尝试修复bug，这真是我迄今为止最糟糕的旅行体验！」Nika抱怨说。无独有偶，她旁边的车主也遇到了同样的问题，最终经过超充站工作人员的努力，系统也只恢复了不到半成「功力」。Nika提供的一张图片显示，当时的充电速率提到了93英里/小时，距离充满还需要将近两个小时。

网友Nika接入的超充设备在修复后，充电速率只能达到93英里/小时| Nika

笔者一位在美国工作的朋友也同样在San Luis Obispo这个超充站遭遇「滑铁卢」。他同样是一位Model 3车主，这次是从硅谷到南加之间打了个来回，回程的时候冒着大雨在San Luis Obispo排了两个小时的队又充了一个小时才离开。「充电桩的power是共享的，满负荷的情况下充电很慢。」他告诉TopMove，这可能就是车主Nika遇到的充电速率慢的原因。

「当时真是进不得退不得。车速开得快还费电，一直提示你不要超过65mph，不然就要多充一次电。浪费排队充电的时间还不如慢慢悠悠开，完全丧失了这车的性能，还焦虑。总之以后不会开Tesla跑长途了。」笔者的朋友无奈地说，「只有一辆车的同学在电池续航达不到800英里前不建议买电动车。」他甚至如此告诫大家。

所以，问题来了。到底还能不能买特斯拉？？？

的确按照现有的技术水平，不管是电池包的容量还是快充的速率，都还没有办法达到让用户买了电动汽车可以不焦虑的地步。但各大公司的确都在广建超充站的同时，也在尝试提供例如换电、流动充电车等增值服务。

近日，有网友已经在美国的街头拍到了特斯拉新的移动超充站（Tesla Mobileye Supercharger）。

特斯拉新的移动超充站以7月发布的Megapack为电能源头| Twitter用户@Brian Swenson

和之前利用柴油发电机来提供电能补给不同的是，这次特斯拉用上了今年7月发布的Megapack。Megapack是继Powerpack和Powerwall之后的又一款储能产品，每一个货柜都有3MWh（相当于3000kWh）的电量，可以通过串联的形式组成一个小型出电厂。这次特斯拉把一个Megapack的模组放上了半挂卡车，配备8个充电桩，理论上可以充满30辆电池容量100kWh的Model S/X。

你完全可以把Megapack想像成一个大号的锂电池。但和一般的充电设备相比，它的能量密度提高了60%。而且因为串联起来十分方便，组装速度也快了10倍之多，可以迅速根据需求进行及时响应。有网友在体验后表示，该移动超充桩可以最高提供125kW的充电速率，虽然和最新的超级充电V3没法比，但相较于普通的壁挂式慢充设备来说，速度还是快了不少。

特斯拉又一款储能产品Megapack |官方供图

上面提到的车主Nika在San Luis Obispo超充站当时有见到过这种移动超充设备。而特斯拉对该产品的定位主要是「救急」，譬如某个特定时间特定区域的充电需求激增，或者在固定充电站出现故障时做应急用。此前特斯拉已经有类似的移动超充服务投入使用，只不过是用柴油发电机提供补给，并不环保。

因为特斯拉只是在刚刚过去的感恩节才开始投放这种新的移动充电站，目前尚未有官方披露的投放数据，所以我们还无法判断这项服务推动的规模以及期限是怎样的。

虽说并不是什么新的创意，国内的新造车公司蔚来之前已经推出了类似的移动充电救援服务，但假设该地区偏远，又碰巧有大型活动举办的话，特斯拉这种基于Megapack打造的移动超充就显得十分有必要，或多或少还是能舒缓部分用户里程焦虑心情的。

特斯拉最新的超充V3设备充电速率最高可达1000英里/小时|官方视频截图

不过这些Megapack用完后也需要充电，至于这项服务需要怎样规模的储能产品进行支持，现在还不好说。只不过特斯拉在能源领域持续铺开，同时在探索与汽车产品之间进行更好的联动发展，这种思路还是值得肯定的。

到2022年，特斯拉预计会达到100万台的年销量。对于这种爆发式增长，除了铺设更广的充电网络外，显然探索更实用更便捷的补充服务，以及开发类似V3这种更高速的充电技术，是特斯拉们值得深耕的重要领域。