美国把40只老鼠送上太空，为增强肌肉

北京时间12月6日消息，今天，40只基因修饰老鼠搭乘由SpaceX猎鹰9号火箭发射的龙飞船前往国际空间站，科学家希望借助它们搞清楚如何减缓微重力环境下肌肉和骨骼的流失。

40只基因修饰老鼠被送上国际空间站

龙飞船将于星期日与国际空间站对接。

这次试验由美国非营利生物医学研究机构杰克逊实验室进行，这些老鼠的部分基因经过修饰，目的是增强肌肉的生长。

能够限制肌肉增长的蛋白质被称作肌生成抑制蛋白，它的作用与能够防止司机超速驾驶的交警相似。科学家希望通过阻止基因修饰老鼠体内肌生成抑制蛋白发生作用，刺激肌肉和骨骼生长，抵消微重力的影响。

它们将帮助科学家研究如何减轻微重力环境下肌肉和骨骼流失的问题。多年来，航天员肌肉和骨骼流失一直是影响深空探测任务的一个重大障碍，长期的肌肉、骨骼流失会诱发心脏病和骨质疏松症。

杰克逊实验室在其网站上称，利用老鼠进行的这次实验，“对于了解生活在地球上的人的肌肉退化也将具有重大意义”。除用于太空外，科学家希望这次实验的成果，可以用来帮助髋骨骨折手术、需要特别护理的重症患者和老年人的恢复。

这40只基因修饰老鼠是国际空间站最新一批老鼠访客

今天搭乘龙飞船升空的这40只老鼠，将是国际空间站的最新一批鼠类访客。今年早些时候，曾有20只老鼠在国际空间站上逗留了数周时间。

作为这次太空试验的一部分，40只基因修饰老鼠作为对照组待在地面，今天被送上太空的40只基因修饰老鼠下个月返回地面后，科学家将对两组老鼠进行对比研究。

与普通老鼠相比，基因修饰老鼠不仅力量更大，而且体形也更大。

除40只基因修饰老鼠外，龙飞船还为国际空间站送来生活补给和其他实验装备，其中包括测试基本引力理论、测试心脏病治疗方法的设备。此外，龙飞船还为国际空间站送来美国航空航天局所谓的“机器人工具存放”（Robotic Tool Stowage），它将安装在国际空间站外部，为在国际空间站外作业的机器人提供保护。

这次龙飞船将为国际空间站运送约5700磅（约2600公斤）的各种物资。

只是一个问题是，这40只老鼠的部分基因经过修饰，可能会减缓它们在微重力环境下肌肉和骨骼的流失.为了未来的载人深空探测任务，也要对航天员的基因进行修饰？如果将这一研究的成果用于治疗肌肉萎缩和骨质疏松，也要对患者的基因进行修饰？