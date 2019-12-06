支付宝：近700万人从事40余种新职业，最高月入数万

12月6日上午消息，支付宝首次公布在其平台上诞生的新职业。自支付宝2004年成立至今，催生了40余种全新职业，直接创造了近700万人次就业。

这些新职业，有的因业务发展而生。如随着支付宝向下沉市场渗透，出现了110万收钱码系统软件开发师，170万向中西部三四线城市小商家推广收钱码的数字微客；随着支付宝出海，出现了海外退税指导师；此外，还有40万人次蚂蚁森林种植员，相互宝调查员等。

有的因数字经济而生。如50万调试安装刷脸机具的物联网技师，生产公交扫码硬件的扫码机具师，优化公交路线的大数据路线规划师，给大数据打标的标注师、垃圾智能识别工程师等。

支付宝的数据还显示，这40余种新职业有以下几个特点：

首先，三分之二以上是兼职，三分之一兼职是在线完成。比如青团社提供的小众兼职，50%的报名者选择可随时随地线上接单的工作。

其次，新职业从业者中，约一半生活在三四五线市县。如支付宝云客服，2-5线城市人数占比88.5%，数据标注师几乎全是小镇青年。

其三，新职业不乏高收入者。比如推广收钱码的数字微客，这个人群既有个人兼职，又有创业团队，其中99%都是50人以下的小微企业，做得最好的单月收入可达数百万元。