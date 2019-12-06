ThinkPad添新成员ThinkBook：针对年轻人，时尚外观

12月6日消息，近日，联想ThinkPad在京举办了一场“尽管用你的方式打开我——2019 Fresh Thinking Day职场高能盛典”，嘉宾分享了ThinkPad打开职场进阶道路的感悟与经验。同时，联想公布了ThinkPad家族新成员：ThinkBook。

ThinkPad已经27年了，对于Think精神，联想集团副总裁、中国区中小企业事业部总经理赵泓表示：“打开ThinkPad的这群人，已经用自己在职场上的日夜，对Think精神做了最为生动的诠释——那是人云亦云中的独立思考，是迎难而上的勇于挑战，是基于专业根基的持续创新和探索进取。在这个意义上，ThinkPad早已不只代表一个品牌，一款产品，一种工具，而是一种实实在在的职场价值观与影响力。”

而进入移动互联网时代，职场边界在不断拓宽，职场新生代们对于工作与生活也提出了新的需求。面对这些“互联网原住民”，ThinkPad家族迎来了新成员——ThinkBook。

据介绍，ThinkBook在延续ThinkPad基因的同时，为年轻人群打造了轻盈坚固的时尚外观。

联想集团中国区中小企业事业部Think业务总经理周秋昊提到：“从ThinkPad到ThinkBook，一些坚持从未改变——对用户体验的极致追求，对个人隐私安全的贴心呵护，对可靠性与耐用性的永不妥协……科技日新月异，而专业靠谱、不断进取的Think灵魂始终如一。”

除了分享用ThinkPad职场进阶道路的感悟与经验之外，联想还宣布ThinkPad官网启动年度用户回馈活动：“黑FUN礼”，全场五折起，覆盖了ThinkPad全家族成员以及最新的ThinkBook。