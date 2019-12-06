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微软开始向旧版Windows 10用户推送1909更新

2019/12/6 12:26:51来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月6日消息 据外媒报道，微软已开始向运行旧版本Windows 10（包括v1809）用户提供Windows 10 v1909更新，这是为了确保用户可以使用最新的系统.2018年10月更新（v1809更新)于去年发布，并将在2020年5月21日终止支持。

微软还更新了Windows 10更新计划，该更新计划表明微软已采取相应的措施确保Windows 10用户使用的是最新版的系统。

从今天开始，我们将逐步开始分阶段推送v1909更新，自动为运行2018年10月更新（Windows 10版本1809）家庭版和专业版的设备推送最新的功能更新，保持这些设备受支持并接收对设备安全至关重要的月度更新。我们将在Windows 10 1809服务终止日期之前几个月启动此推出过程以便为平稳升级提供足够的时间。

–微软

外媒MSPU还整理了一份Windows 10各个版本停止服务的具体时间表：

以Windows 10 1803为例，从图表中可知该版本更新已于2019年11月12日停止支持（企业/ 教育版推迟至2020年11月10日）。用户若希望暂时推迟Windows 10系统更新可转到“设置->更新和安全-> Windows Update”来获得7天的推迟更新时间。

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关键词：微软Windows 10

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