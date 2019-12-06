高通新发布的骁龙865移动处理平台到底有多强？

日前，高通正式公布了新一代旗舰移动平台骁龙865，并且公布了该芯片的规格详情，虽然非5G集成SoC成为话题，很多人认为骁龙865与其他SoC对比集成度中处于下风。但是高通仍然霸气甩出骁龙865的几大先进性能，其中最大的亮点正是外挂5G带来的超强5G网络支持。从目前技术来看集成度、5G毫米波和功耗控制三者只能选择其二，高通选择了5G毫米波和功耗控制。



凭借骁龙X55 5G调制解调器及射频系统，骁龙865可以提供高达7.5 Gbps的峰值速率，同时搭载第五代高通人工智能引擎AI Engine和全新高通传感器中枢（Sensing Hub），旨在带来比以往平台更智能、更个性化的体验。得益于Qualcomm Spectra 480 ISP支持的极速十亿像素级处理能力——高达每秒2 0亿像素处理速度，骁龙865为移动终端的照片和视频拍摄提供了全新特性。此外，全新Qualcomm Snapdragon Elite Gaming支持一系列面向端游级别体验和极致逼真图形性能而设计的新特性，新一代Kryo 585 CPU的性能提升高达25%，全新Qualcomm Adreno 650 GPU的整体性能较前代平台提升25%。

骁龙865的先进特性包括：

5G：

骁龙865是迄今为止最先进的5G移动平台。其骁龙X55 5G调制解调器及射频系统是全球首款商用的调制解调器到天线的5G解决方案，旨在带来一致的、超高速率的连接——可支持高达7.5 Gbp的峰值速率。这一完整的调制解调器及射频系统支持诸多先进技术，包括Qualcomm 5G PowerSave、Qualcomm Smart Transmit技术、Qualcomm宽带包络追踪技术以及Qualcomm Signal Boost，可支持更广网络覆盖、更快数据传输和全天电池续航。

该5G全球解决方案支持所有关键地区和主要频段，包括毫米波以及6GHz以下TDD和FDD频段。此外，它还支持非独立（NSA）和独立（SA）组网模式、动态频谱共享（DSS）、全球5G漫游，并支持多SIM卡。

连接：

在5G连接之外，骁龙865通过Qualcomm FastConnect 6800移动连接子系统重新定义Wi-Fi 6性能和蓝牙音频体验。骁龙865支持支持802.11ax（Wi-Fi 6），即使是在拥挤的网络环境有许多终端争抢网络资源的情况下，也能帮助用户充分利用高速率（近1.8Gbps）和低时延的优势。此外还支持802.11ad、802.11ay、802.11ac Wave 2、802.11a / b / g、802.11n，WiFi频谱频带支持2.4 GHz、5 GHz、60 GHz，峰值速度达到10Gbps。

FastConnect 6800也是首批获得Wi-Fi联盟Wi-Fi CERTIFIED 6认证的产品之一。除了对aptX Adaptive和Qualcomm TrueWireless Stereo Plus的支持，骁龙865新引入的Qualcomm aptX Voice让其成为首款以无线方式支持蓝牙超宽带语音（SWB- Super Wide Band）的移动平台，不仅可以带来全新水平的清晰音质，还能为无线耳机和耳塞提供更低时延、更长电池续航和更高链路稳定性。

CPU和GPU：

高通骁龙865的CPU方面采用Kryo 585架构八核设计，主频最高可达2.84GHz，其中四个内核基于ARM Cortex A77，专注于性能；其他四个基于Cortex A55，专注于功耗。通过处理内核的切换，让高通骁龙865能够在任意时间内都很好的平衡性能和功耗。

根据GeekBench 4公布的高通骁龙865工程机跑分显示，骁龙865单核4303分，多核13344分，成绩与麒麟990 5G的跑分（单核3851分、多核12636分）相比，单多核均略强一些；与骁龙855 Plus（单核3633分、多核11165分）的跑分相比，单核性能略强，多核性能明显提升。由于是工程机，其单多核性能数据可能与真实性能略有差异。

高通公司声称，与以前相比，CPU性能提高了25%，而电源效率提高了25%。同时，新的Adreno 650 GPU与上一代产品相比，可提供高达25%的性能提升，能效提高了35%。

人工智能：

全新第五代Qualcomm AI Engine和全新AI软件工具包支持的出色性能，将助力打造最新水平的拍摄、音频和游戏体验。第五代AI Engine可实现高达每秒15万亿次运算（15 TOPS），AI性能是前代平台的2倍。全新升级的Qualcomm Hexagon张量加速器是Qualcomm AI Engine的核心，其TOPS性能是前代张量加速器的4倍，同时运行能效提升35%。

它可以为基于AI的实时翻译提供支持，即手机能够把用户语音实时翻译成外语文本和语音。除了Qualcomm AI Engine，全新Qualcomm传感器中枢（Sensing Hub）让终端能够以极低功耗感知周围情境。高精度语音侦测确保备受青睐的语音助手能够清晰准确地接受用户指令，而增强的始终开启的传感器和智能声音识别进一步将情境感知AI提升至全新水平。

不仅如此，Qualcomm神经处理SDK、Hexagon NN Direct和Qualcomm AI Model Enhancer工具也进行了升级，支持开发者以极高的自由度和灵活性打造更快响应、更智能的应用。

相机ISP：

骁龙865的ISP 处理速度高达惊人的每秒20亿像素，并支持全新的拍摄特性与功能。用户可以拍摄拥有10亿色的4K HDR视频，也可以拍摄8K视频，亦或捕捉高达2亿像素的照片。通过960 fps不限时高清慢动作视频拍摄，用户还可以充分利用十亿像素级处理速度来拍摄慢动作视频，捕捉每一毫秒的细节。

同时，骁龙865首次在移动平台上实现杜比视界（Dolby Vision）视频拍摄特性，支持创建可供大屏幕使用的HDR绚丽视频。在十亿像素级高速ISP和第五代AI引擎的共同支持下，手机可以快速、智能地识别背景、人像和物体，从而根据不同用例拍摄真正定制化的照片。

端游级体验：

利用新一代Snapdragon Elite Gaming支持的最高图形质量，骁龙865 开启了移动终端首次实现的全新顶级特性，并将提供超流畅游戏体验。

骁龙865是首款在Android平台上支持端游级正向渲染（Desktop Forward Rendering）的移动平台，该特性支持游戏开发者引入端游级光源和后处理，以创造全新水平的逼真移动游戏体验。此外，在OEM厂商提供Adreno GPU可更新驱动之后，骁龙865首次在移动终端上支持用户直接从应用商店下载驱动，对于玩家而言，他们可以掌控图形驱动更新和GPU设置，从而让手机大作实现顶级性能。

骁龙865还首次在移动终端上支持144 Hz显示刷新率，为移动HDR游戏提供更高品质的显示和视觉保真度；超现实增强画质（Game Color Plus）通过更多细节、更高色彩饱和度以及局部色调映射实现了游戏画质的提升。

目前，骁龙游戏性能引擎（Snapdragon Game Performance Engine）支持面向游戏的毫秒级优化，其支持的自适应、可预测实时系统调谐，能助力实现更长时间的持续稳定高性能游戏体验。全新Adreno 650 GPU支持全新的硬件嵌入特性，例如Adreno HDR快速混合（Adreno HDR Fast Blend），该特性通过优化在复杂粒子系统和渲染中常用的重度混合游戏场景，在部分操作中可实现高达2倍的性能提升。

搭载骁龙865的终端预计将于2020年第一季度面市，摩托罗拉，OPPO和小米都已确认将在新的移动平台上推出手机。