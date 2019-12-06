爱奇艺会员费蓄势涨价，能否靠用户解囊止亏？

近日，爱奇艺会员及海外业务群总裁杨向华表示，中国视频平台的定价与国外相比普遍偏低，有一定调价空间。据其透露，“爱奇艺正在酝酿会员费用上涨，不排除会员率先提价，但具体时间待定。”

根据爱奇艺最新发布的财报，2019年三季度，其会员收入为最主要的营收来源，同比增长30.31%至37.17亿元，首次在总营收的占比超过50%；而与此同时，该公司三季度亏损为37亿元，同比增大19.35%。此番会员费价格上调意味着这项业务将进一步拉动营收增长，或许能为爱奇艺止亏贡献更多力量。

眼下的关键问题在于，若爱奇艺会员费上调，用户的接受程度如何？未来是否会面临用户流失？此外，这能否让持续亏损的爱奇艺止亏，其他视频平台是否会跟进等也都是值得关注的问题。

爱奇艺月均用户收入不足12元，仍有调价空间

据悉，爱奇艺现在的会员包月价格是19.8元/月，但结合连续包年折合14.8/月、新客首月8元/月，加上爱奇艺还会与其他品牌联手优惠活动，比如京东/携程/知乎/+爱奇艺的联合会员模式，真正用户付出的会员费远小于19.8元/月。数据显示，第三季度爱奇艺月均ARPU值（每用户平均收入）为11.7元/人。

而据杨向华介绍，根据调研发现，中国市场（视频会员）价格大概是美国平台价格五分之一，甚至东南亚泰国、越南单价都比国内高；且跟国内的其它服务，比如说音乐类等比，单用户APRU值可以高到平均一个月几百块钱。据此，他认为爱奇艺定价可能是过低，因此有调价空间。

中信证券传媒分析师肖俨衍认为，当前视频平台会员价格（连续包月约15元，单月约20元）体系形成于2011年，且之后从未提价。考虑到消费必须性，内容选择丰富性等，相比于音乐、阅读、电影等娱乐消费，视频付费单位时间价格存在显著优势。

在谈及未来会员规模和收入增长空间时，爱奇艺CEO龚宇表示，将继续提升会员在低线城市渗透率，同时2020年将通过减少促销、提升付费单价等方式，进一步提升会员ARPU值。

从盈利角度看，爱奇艺会员费调价也并不让人意外。根据爱奇艺发布的财报，其第三季度总营收为74亿元（约合10亿美元），同比增长7%；同期净亏损37亿元（约合5.16亿美元），同比扩大19.35%。会员收入作为其营收的最主要来源，首当其冲承担着提高盈利能力的任务。

财报显示，爱奇艺的营收由四部分构成：会员收入、网络广告、内容分发和其他，前两者为营收的主要来源。第三季度，爱奇艺的会员服务业务收入为37亿元（约合5.2亿美元），同比增长达到27%，超过总营收的一半；在线广告服务业务营收20.7亿元，同比下滑14%，占比27.97%；内容分发营收6.804亿元，同比下滑18%。

而从会员数来看，截至9月30日，爱奇艺总注册会员数1.058亿，订阅会员规模同比增长31%，其中99.2%为付费注册会员。

业内普遍认为，若爱奇艺会员费价格上调，极有可能将大幅拉动该公司营收、改善公司盈利情况。据天风证券测算，爱奇艺若单用户提价10-15元/年，将带来10.6-15.9亿元的收入增量。不过，这能否让爱奇艺止亏还有待观察。

值得一提的是，杨向华称，“到前为止，爱奇艺更多是迪士尼的商业模式，媒体平台一块三分之一，乐园三分之一，衍生商业收入也是一块三分之一，是一个比较完善的结构，爱奇艺现在正在往这方面走。”

2017年至今，原创内容是爱奇艺付费会员增长的主要驱动力。爱奇艺在剧、电影、综艺、动漫多个垂直门类，独播了包括《延禧攻略》等热剧，以及《中国有嘻哈》《偶像练习生》等爆款综艺。内容成本也随之攀升，2019年前三季度，爱奇艺在内容成本上的支出达到了165亿元，其中，仅第三季度的内容成本就有62亿元，占季度收入成本的75%以上，占公司总营收的84%。

用户褒贬不一，调价需有优质内容支撑

对于爱奇艺酝酿会员费涨价一事，有不少网友表示，用户体验是关键，涨价也需要有值得的内容和版权；如果涨价了又没有特色，似乎没有开会员的必要。

记者随机采访了几位爱奇艺会员用户，有用户认为，这主要还是看个人需求，涨不涨价不影响其因为有想看的内容而买会员，但也有用户表示，如果爱奇艺会员费涨价了就不会购买，或者等半价的时候再买。

该用户表示，虽然自己已是爱奇艺会员，但仍然避免不了要看广告；在广告太多的基础上，如果再加上涨的会员费，这种盈利模式或许不太合适。

据前瞻产业研究院，网络视频行业整体仍集中度较高且呈阶梯状分布。其中，腾讯视频、优酷及爱奇艺不断利用内容版权优势吸引用户，拉动付费会员数量持续上涨，三家视频网站整体用户规模居行业前列，处于市场第一梯队。

就付费会员规模而言，截至第三季度，爱奇艺付费会员规模最高为1.058亿，同比增长31%；腾讯视频为1.002亿，同比增长22%；而优酷虽不再透露具体会员数量，但日均订阅用户同比增长率为47%。

在爱奇艺正在酝酿会员费用上涨的消息出来以后，其他视频平台是否会同步跟进也引发人们关注。蓝鲸TMT记者就此询问优酷与腾讯视频，前者表示暂无上调会员费用的计划，后者则仍未作出回应。

据悉，目前优酷、腾讯视频连续包月价格都为19元，按季度付费、年度付费、连续包季、连续包年都有优惠，没有单月会员服务。此外，优酷、腾讯视频还与其他企业合作推出联合会员套餐。

根据QuestMobile2019付费市场半年报告，付费会员基础良好，但面临着时长增长放缓、存量用户争夺加剧等问题。在线视频付费占比接近20%，由于有巨大的用户基数，付费市场规模庞大。此外，内容质量是泛娱乐行业付费最重要的因素，良好的体验、合理的价格以及扩充权益，将给用户营造“超值”感，促进用户续费。

投融资专家许小恒认为，从长远来看，在这个内容为王的时代，即使抢占了流量入口，如果没有好的内容和技术支持，用户粘性依然会下降，用户也会逐渐流失，起码首先得做好用户的留存。

香颂资本董事长沈萌对记者表示，爱奇艺涨价是大胆行为，因为中国视频消费者对价格的敏感性很强，可是之所以爱奇艺敢于涨价，是因为爱奇艺豪赌自制剧对消费者的粘性。爱奇艺除了会员收入外，应该更多挖掘IP的周边潜力，既可以拓展IP的延伸资源，也可以以较低边际成本扩大IP利基。

“其他竞争对手不像爱奇艺是独立上市企业，但是如果爱奇艺涨价并未造成会员大幅度流失，那么其他平台也会跟进。”沈萌表示。