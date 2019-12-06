RedmiBook全面屏笔记本支持可穿戴设备无感解锁

IT之家12月6日消息 Redmi今天再次预热RedmiBook全面屏笔记本，称其支持可穿戴设备无感解锁。

小米笔记本官方微博发文称：无感解锁，你身边的智能互联。因为有Modern Standby技术，RedmiBook全面屏笔记本支持全系可穿戴设备无感解锁。就好比为你的笔记本配了把车钥匙，不仅更方便，还更安全。

海报显示，RedmiBook全面屏笔记本支持小米手环3解锁，只需1.2秒。

需要指出的是，Modern Standby是Windows的一个新特性，RedmiBook 14也支持该功能，这是电脑睡眠的一种形式，处于现代待机模式下的电脑，其部件都处于低功耗状态，在这样的低功耗待命状态下，如果电脑需要恢复执行，电脑部件会快速恢复到工作状态。现代待机状态在电脑上为用户提供了和智能手机上相同的功耗控制方式。可以实现“立即开启”和“立即关闭”的用户体验。

此前，官方已经公布了RedmiBook全面屏笔记本的主要配置，这款笔记本全系标配第十代英特尔酷睿处理器和MX250独立显卡。散热方面，风扇扇叶重量减轻，还有更大的风量，更小的噪音。重新设计了散热结构，并使用100%的全铜散热模组和6mm直径双热管。此外，RedmiBook全面屏笔记本采用了定制显示电路板，做到了四边框极窄，支持小米互传功能。

RedmiBook全面屏笔记本将于12月10日同Redmi K30系列一起发布，届时官方还将推出Redmi路由器AC2100和Redmi小爱音箱Play等IoT设备。