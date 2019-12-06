已实名电话卡不实在：买来只能“活”三天

“卖家说，手机号码已经实名了，到手后可以放心使用。”

读者刘华因为工作需要，前不久在某电商平台上购买了一张号称“已经实名”的手机电话卡。但是刚使用了几天，这个号码就突然失效了，起初他以为是手机欠费导致号码过期失效，但是充值了五十元后，他却发现号码依旧无法拨出、接听和收发短信。

当刘华着急地联系销售手机卡的电商卖家时，竟发现该卖家的店铺已经被封禁，所谓“客服微信”也已经将他拉黑了。

这里面，究竟是怎么回事儿？

No.1实名卡几天就失效，虚拟运营商管不了？

早在2016年，工信部等六部门就联合下发了《关于防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》，要求电信企业要严格落实电话用户真实身份信息登记制度，部分未实名的手机号码也将在2017年起限制通信。

规定颁布至今，很多人都已经明白，电话号码和SIM卡必须实名购买。而刘华因为工作原因，购买“实名卡”也是实属无奈。

从事房屋中介工作的刘华透露，为了购买到一张已实名电话卡，他在很多电商平台上用“已实名”关键词进行搜索，均无结果。后来通过“已十名”这类谐音词，才搜索到了几位号称手里有货的卖家。

“卖家说加微信直接付款，他就将实名过的SIM卡寄出，到手就能使用，说尽管放心没有任何问题。”刘华担心上当受骗，因此坚持让对方通过平台第三方担保的方式下单交易，对方坚决拒绝，最终商定以货到付款的方式进行交易。“毕竟已实名电话卡的价格都挺贵的，卖家开价就是300元。”

“付款后发货还挺快的，我记得发货地点是牡丹江（市）。”以为“捡到宝”的刘华十分兴奋，拿到SIM卡就立刻在手机上进行测试，在拨打电话、收发短信无误之后，才给快递员付清了款项。

谁知三天之后，就发生了手机号码停用、短信无法收发，充值后依旧无法使用，商家店铺也被封禁。

刘华向懂懂笔记展示了所购买的号卡，可以看出这是虚拟运营商发行的165号段SIM卡。“因为170、171常被看作是骗子号，所以当时还和卖家强调说，不要卖给我这两个号段的。”

通过查询发现，这个165号段在2019年初才上线。刘华也曾拨打该虚拟运营商的客服热点进行咨询，客服则询问他，是否还能找到售卡的商家。当他说明情况后，对方随即表示会跟进处理。

但至今“跟进处理”都是再无下文，这个手机号依旧无法正常使用，充值的几十元也无法退回，“客服都不告诉我是怎么一回事，号码是否真的已实名也不得而知。”

No.2已实名电话卡需求大，用途大家心知肚明

在不少二手电商平台上，懂懂笔记也搜索到不少自称出售已实名电话号码卡的卖家。然而，在相关商品的评价下，能看到不少遭遇号码失效的用户留言斥责卖家，并提醒其他消费者不要上当。显然，小刘的遭遇并非孤例。

“三天，才用了三天就失效了。”在和留言买家主动沟通后，一位昵称为“牧童”的无锡用户告诉懂懂笔记，大概是两周前，她在二手电商的网店里购买了一张已实名电话号码卡，但只过了三天就无法使用了。

同样，这也是一张虚拟运营商SIM卡，“我已经是第三次上当受骗了，这个二手电商平台卖实名电话卡的商家几乎都是骗子。”

当问及为何上当两次还要继续尝试购买时，“牧童”表示自己是做微商的，“用非自己姓名的手机号码，作推广会稍微安全一些。”牧童坦言，由于代理的商品比较杂，品质方面也参差不齐，她害怕会发生质量问题产生纠纷，所有就一直在寻找网上出售的“实名卡”。

“牧童”告知，身边也有一些从事高仿商品、山寨名牌的电商卖家，都乐于使用这种实名卡，“还有很多做中介、贷款的，也常买这样的卡做电话推销，反正被举报也没事。”

不过，近几年已实名的电话号码卡越来越难买到。牧童透露，目前线下通讯卖场基本上买不到插卡即用的实名卡了，如果二手电商平台上也都是这种“假卡”，她就真是束手无策了，“身边上过当的朋友也不少，但大家还是会寻找新的、靠谱的卖家，继续试下去。”

显然，购买所谓已实名电话卡的买家动机大多“不纯”，不外乎就是试图通过别人实名的电话卡，规避违法、违规的责任。

如此一来，这样的买家想“维权”是不是几乎没有可能了？

No.3购卡买家动机不纯，上当之后不敢维权

“别说那些货到付款的了，我在闲鱼上有交易记录都无法维权。”

同样购买到无效实名手机卡的深圳用户晓纯，在和懂懂笔记交流时表示，由于经常推销新楼盘信息，自己的手机号码总被举报，因此她多搜索，最后在闲鱼上找到了一位卖家，而且是通过平台进行的交易。

“不过交易时对方给的是另外一个闲鱼账号的茶叶商品链接，说我拍下后当天就能发货。”没有多想，晓纯直接付款，并在三天后收到了一张“已实名”SIM卡。她当时还留了个心眼，插在手机里使用了5天后才确认付款。

“要说比别人好一些的，就是我多用了几天，我这张卡是在平台上确认收货之后，才突然失效的。”因为确认收货，晓纯无法发起维权申诉，“给这个卡的运营商客服打过电话，对方解释说是号码停用了，要查一查才知道原因。”

“运营商不知道我并非实际上的卡片机主，我也不敢说，毕竟自己也很心虚。”晓纯花了将近五百元购买的这张SIM卡，如今发现还是被商家套路了，她也不敢通过正规途径去维权，报警之类的举措更不可能。

上述“受骗用户”在交流时都感到难以理解，为何自己买到的SIM卡已经实名，一开始也能够正常使用，为何几天后就莫名“实效”？在一位业内人士看来，这里面的问题一点不复杂，只用钻了虚拟运营商的一些管理和技术漏洞罢了。

至于那些在电商平台上销售“实名号卡”的商家，则是套路一波用户之后便会放弃账号。如要继续行骗，他们只需重新申请新的账号，就可以继续套路新的买家，“骗子也知道买家的用途都不单纯，才敢这么的肆无忌惮吧。”晓纯无奈地表示。

【结束语】

显然，大部分买家购买这种SIM卡是为了规避违法、违规风险，所以才被别有用心的不良商家“黑吃黑”，这种灰色交易本身就不受法律保护，更不要说什么维权和索赔。

倒是一些（二手）电商平台上的商家能够公然销售实名电话卡，反倒令人诧异。无论是哪一类运营商的“实名卡”，能出现在电商平台上不受约束的公然兜售，都应该令平台方自省、自查。电商平台本身应该加强违规商品的关键词屏蔽、过滤，对于违规销售电话号卡商品的店铺也应及时果断地处理，避免欺诈行为的发生。

至于被商家套路的买家，就别怨天尤人了，还是琢磨一下为何会被套路。如果不是自己的购买动机不纯，又怎么会上了圈套，花钱助长了这些不良商家的诈骗行为。有句“老话”不是说过嘛——没有买卖，就没有伤害。