王欣：快播和马桶都是失败产品，新产品灵鸽年底上线

12月5日，王欣首次坦言：“快播是失败的”。

“快播是失败的”，马桶MT变“好记”

快播创办于2007年，峰值时曾有3亿用户。

2014年4月22日，据群众举报，快播涉嫌传播淫秽信息遭警方调查。2014年6月26日，深圳市市场监管局正式对快播公司送达《行政处罚决定书》。2014年8月8日，王欣在逃往境外110天后被抓捕归案，经国际司法合作渠道由相关国家移交中国警方。2018年2月7日，王欣于当天下午出狱，“刚洗完澡，理完发”。

据澎湃新闻报道，谈及快播，王欣在现场表示：“当然快播是个失败的产品，我在这里不是说快播多么多么好，快播是失败的。当年我做快播这个平台的时候，做小站长，做电影站长的数量非常小，因为没有工具、没有平台。如果当它是一个职业，是一个创业的话，它是个小众的行业。但是后来快播有了之后，发现工具的便利性之后，小众的行业在扩大，到后期，快播的站长有十万人，有十万人在从事电影网站的服务。”

事实上，在出狱后，王欣曾开发上线了聚焦匿名社交的马桶MT。目前已宣告失败，改为定位于互动式内容电商的“好记”。

在此次的主题沙龙活动上，王欣也承认：“马桶MT失败了。马桶MT这个产品单看的话愿景不够大，我们还太弱。”

值得一提的是，马桶MT曾遭遇腾讯的“围追堵截”。

马桶MT上线发布会当晚就传出了被微信“封杀”的消息，马桶MT官网链接在微信内被终止页面访问，当晚9点王欣发微博质问“不知道你在怕什么？”，至今腾讯方未回应。

晚上11点46分，王欣再次发博“腾讯大网卡短信也封了马桶！”，配图是短信发送失败的图片。7分钟后，他又发出第三条微博追问“怎么办？？？”，急迫之情溢于言表。

现在是灵活用工时代，灵鸽预计年底上线

在现场，王欣还表示，自己两次创业时代已不同，现在是灵活的零工时代。

2019年8月，快播创始人王欣悄悄上线了一款新的App—灵鸽。

12月5日，在深圳云歌人工智能公司技术有限公司举办的“零工经济”主题沙龙活动上，原快播创始人，云歌人工智能创始人兼CEO王欣介绍了这一新产品，并表示灵鸽预计年底上线。

据悉，灵鸽是一个聚焦灵活用工的点对点服务交易APP，使用了人工智能和区块链技术，试图建立一个快速连接服务需求者和提供者的平台，通过大数据和算法的精准匹配，让用户可方便找到合适的人和需要的服务，称得上是服务行业的“淘宝”。

王欣曾表示，灵鸽要帮助至少100万创业合伙人，建立属于自己的虚拟公司，能解决至少1亿技能提供者的创收与就业。

针对现场媒体提出：“滴滴类型的平台，会有直接找车主进行线下交易的情况，那么灵鸽如何避免？”

王欣认为：“无法避免，我表示支持。平台佣金高到用户接私单的话，应该引发平台的自我思考。如果大面积发生，应该检讨商业模式和定价。”