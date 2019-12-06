微软TypeScript：Optional Chaining进入ES2020，不用满屏`x && x.yyy`了

微软TypeScript程序经理 Daniel Rosenwasser 宣布Optional Chaning（?.）进入TC39 Stage 4状态，这意味着该特性现在已经是ES2020标准的一部分。

Optional Chaining最初是TypeScript的issue跟踪器上第16个issue，于5年前提交，要知道目前总共有多达23000个issue。当时TC39还没有正式提案，这些年来开发者一直要求实现该特性，但是为了不与ECMAScript建议冲突，迟迟没有实现，相反TS开发团队一直在帮助推动该提案实现标准化，并最终推及所有JavaScript与TypeScript开发者。

TypeScript就在上个月发布的 3.7版本中，正式带来了Optional Chaining特性，现在则更进一步，该特性进入了ECMAScript标准。

Optional Chaining特性主要用于保护出现在属性路径中null和undefined值，像C#等语言中已经有用于访问属性链的语法糖，可以在对象层次结构中的任何地方处理遇到的null和undefined情况，使它可以正常执行，而不会抛出错误。

具体来讲，在向树状结构深处进行属性值访问时，通常需要检查中间节点是否存在：

var street = user.address && user.address.street;

许多API返回一个对象或null/undefined，并且可能只想在结果不为null时从结果中提取属性：

var fooInput = myForm.querySelector('input[name=foo]') var fooValue = fooInput ? fooInput.value : undefined

Optional Chaining运算符允许开发人员直接用简单的方式处理这种情况，而不用进行重复性操作，或者使用临时变量分配中间结果：

var street = user.address?.street var fooValue = myForm.querySelector('input[name=foo]')?.value

因为是保护访问属性链时的null与undefined，所以Optional Chaining运算符也叫做“安全导航运算符”，TC39标准中给出的该运算符是“?.”，它的语法可以适用于三种场景：

obj?.prop // 自判断静态属性访问 obj?.[expr] // 自判断动态访问 func?.(...args) // 自判断函数或方法调用

对于开发者来说，再也不用看到满屏`x && x.yyy`了。