2019年11月全球Web服务器调查报告：nginx表现最佳

Netcraft 公司官网每月公布的全球 Web 服务器调查报告“Web Server Survey”是当前人们了解全球网站数量以及服务器市场分额情况的主要参考依据，2019 年 11 月份的报告目前已经发布。

11 月份报告共收录了 1 308 343 327 个站点数据，包括 243 734 379 个独立域名和 9 274 744 个面向 Web 的计算机。

统计所有网站，排名前 4 位的 Web 服务器供应商分别是 nginx、Apache、微软与谷歌，其中微软、nginx 与谷歌本月都新增了网站，分别增加了 1941 万（+10.59％）、1017 万（+ 2.38％）与 133 万（+ 3.83％）网站，而 Apache 则失去了 1356 万（-3.64％）个网站。

所有站点数据如下：

尽管微软总体上获得了最多的站点，但域的增加相对较少（+13 000），而 Apache 虽然域名大幅增加（+268 000），但整体上域市场份额也下降了。

nginx 表现不错，域名的数量增加几乎是 Apache 的两倍（+522 000），而其市场份额也基本保持不变。nginx 在面向 Web 的计算机方面也取得了大幅增长（+113 000），前百万个最活跃的站点数据也增加了 1 000，使其在这些指标中的市场份额增长最大。

但是，本月域名增长最明显的是 Cloudflare 和 OpenResty，它们分别增长了 106 万和 55.8 万个域名。OpenResty 利用了 nginx 内核，并将其与其它基于 Lua 的模块集成在一起，而 Cloudflare 自己的服务器软件最初是基于 nginx 的。目前 Cloudflare Web 服务器软件的域总数为 1 822 万，OpenResty 的域为 710 万。

活跃站点数据如下：

详情查看调查报告：

https://news.netcraft.com/archives/2019/11/27/november-2019-web-server-survey.htm