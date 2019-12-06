微软Visual Studio 2019 16.4正式版发布：整合GitHub

微软于近日发布了 Visual Studio 2019 version 16.4，新版本值得关注的一个功能是加入对 GitHub 的整合，这原本是属于 Visual Studio GitHub 扩展的部分功能，现已被正式整合至 Visual Studio 2019 中。Visual Studio 开发团队表示很多开发者都希望加入这项功能。
通过此功能，用户可直接将代码发布到 GitHub。在 Team Explorer Synchronization 页面，用户通过点击 Publish to GitHub 按钮即可将本地 Git 仓库发布到 GitHub。
▲ Publish to GitHub from Visual Studio 2019 v16.4
除此之外，微软还特意强调了对 Visual Studio 旧版本的支持时间表。它鼓励用户升级至 16.4 新版本，并停止使用旧版本。例如以下的版本都即将停止支持：
Visual Studio 2017 version 15.0 – 将于2020年1月14日停止支持
Visual Studio 2010 产品套件 – 将于2020年7月14日停止支持
对于仍在使用 16.1, 16.2 和 16.3 的用户，也建议升级至 16.4 版本，因为前者的更新频率更低，受支持的时间更短。
下面是 Visual Studio 2019 16.4 的新增功能摘要：
Visual Studio 现在支持"FIPS 相容性模式"
XAML 设计器缩放/位置现在默认为“适合全部”。
添加了“创建数据绑定”对话框。
区域 IntelliSense 改进
XAML IntelliSense 中的代码片段
弹出 XAML 编辑器作为设计器的单独窗口
显示引用的程序集的资源
实时可视化树中的“仅我的 XAML”
合并资源字典
XAML 孤岛支持
编辑模板现在可与第三方控件结合使用。
C++ CMake 项目中提供更好的 Clang-Tidy 支持。
AddressSanitizer 支持在 Windows 上用 MSVC 编译的项目。
通过垂直文档选项卡将文档选项卡更改为垂直布局。
此版本中的 .NET 效率提升包括：能够直接在错误列表中配置代码样式规则的严重性级别；“查找所有引用”现在提供按类型和成员分组的选项；进行了重构，可将局部函数设置为静态，并将在函数外部定义的变量传入到该函数的声明和调用。
集成终端添加了新功能和常规稳定性修复（仅适用于预览版）
容器工具窗口添加了检查、停止、启动和删除 Docker 容器和映像的功能
可以选择自动隐藏工具窗口以提高启动性能
C++ MSBuild 和 CMake 项目中对 Clang 和 MSVC 的 支持。
管理发布依赖项或使用连接的服务时自动检测 SQL Server 和 Azure 存储连接字符串
添加了使用64位运行时开发 Azure Functions 的支持。
添加了对 .NET Core 3.0 应用发布选项的支持：准备运行 (Crossgen)、链接和 SingleExe
此版本中的 .NET Productivity 新增功能包括直接通过编辑器配置代码样式规则的严重性级别，使用新的 Go To Base 命令轻松地沿继承链向上导航，为所有参数添加 NULL 检查并为覆盖方法添加 XML 文档。