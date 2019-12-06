微软Visual Studio 2019 16.4正式版发布：整合GitHub

微软于近日发布了 Visual Studio 2019 version 16.4，新版本值得关注的一个功能是加入对 GitHub 的整合，这原本是属于 Visual Studio GitHub 扩展的部分功能，现已被正式整合至 Visual Studio 2019 中。Visual Studio 开发团队表示很多开发者都希望加入这项功能。

通过此功能，用户可直接将代码发布到 GitHub。在 Team Explorer Synchronization 页面，用户通过点击 Publish to GitHub 按钮即可将本地 Git 仓库发布到 GitHub。

▲ Publish to GitHub from Visual Studio 2019 v16.4

除此之外，微软还特意强调了对 Visual Studio 旧版本的支持时间表。它鼓励用户升级至 16.4 新版本，并停止使用旧版本。例如以下的版本都即将停止支持：

Visual Studio 2017 version 15.0 – 将于2020年1月14日停止支持

Visual Studio 2010 产品套件 – 将于2020年7月14日停止支持

对于仍在使用 16.1, 16.2 和 16.3 的用户，也建议升级至 16.4 版本，因为前者的更新频率更低，受支持的时间更短。

下面是 Visual Studio 2019 16.4 的新增功能摘要：

关于新功能的详细介绍请点此查看。

下载地址：https://visualstudio.microsoft.com/zh-hans/downloads/