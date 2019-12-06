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JetBrains编程开发DataGrip 2019.3正式发布：开始支持MongoDB

2019/12/6 18:21:45来源：开源中国作者：xplanet责编：骑士评论：

JetBrains重量级编程开发软件DataGrip 2019.3 正式发布了，此版本包含关于 MongoDB 支持、Oracle 调试器、内联查询进度等多项更新。

MongoDB 支持

DataGrip 2019.3 终于增加了对 MongoDB 的支持。以下是此版本中可使用的 MongoDB 功能概述：

  • 内省（Introspection）：可以在数据库浏览器中观察集合和字段。

  • 数据查看（Data viewer）：打开任何集合或观察查询结果，可以选择按列对其进行排序或过滤值。分页也可以。

  • 树状视图（Tree view）：还可以浏览数据的树状视图。要打开它，请单击 Gear icon | View as… | Tree。

  • 查询控制台（Query console）：要运行语句，请在其上插入插入符号，然后按 Ctrl/Cmd+Enter 或使用工具栏上的 Play 按钮来运行控制台。

Oracle PL/SQL 调试器

在 PL/SQL 调试器的第一个版本中，可以调试过程、函数、触发器和匿名块，并观察变量。

更多详细内容见更新说明：

https://blog.jetbrains.com/datagrip/2019/12/03/datagrip-2019-3-is-released/

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关键词：编程开发JetBrains

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