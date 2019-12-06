中国成功研制世界最高磁场超导磁体

IT之家12月6日消息 据人民日报报道，日前，中国科学院电工研究所王秋良团队成功研制出中心磁场高达32.35特斯拉（T）的全超导磁体。该磁体采用自主研发的高温内插磁体技术，打破2017年12月由美国国家强磁场实验室创造的32.0特斯拉超导磁体的世界纪录，标志我国高场内插磁体技术达到世界领先水平。

据悉，此项研究成果将服务于世界一流水平的综合极端条件实验装置用户，为我国物质科学探索新物态、新现象、新规律等基础研究和应用研究提供最先进的强磁场实验条件。