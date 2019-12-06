OPPO Reno 10倍变焦版 5G DxOMark分数公布：总分116分

IT之家12月6日消息 OPPO Reno 10倍变焦版5G的手机摄像头DxOMark评分正式出炉：总分116分。

据介绍，Oppo Reno 10倍变焦版主摄像头使用4800万像素Quad-Bayer传感器和快速的f/1.7镜头，而超广角摄像头的等效焦距则为16毫米。在视频模式下，Oppo以高达每秒60帧的速度录制4K分辨率视频。同时在拍照和录像时，用户还可以在6.6英寸FHD+ AMOLED显示屏上取景，并查看照片和视频片段，而自拍拍摄者也可以使用电动弹出式前置摄像头。

主要摄像头规格：

三摄像头配置

主摄像头：4800万像素1/2英寸传感器，等效26毫米f/1.7镜头，相位检测自动对焦（PDAF），激光自动对焦，光学影像防抖（OIS）

超广角镜头：800万像素传感器，等效16毫米，f/2.2镜头

远摄镜头：1300万像素传感器，等效130毫米f/3.0镜头，相位检测自动对焦（PDAF），激光自动对焦，光学影像防抖（OIS）

双LED闪光灯

4K 2160p/60fps视频

官方介绍称OPPO Reno 10倍变焦版的优点是在大多数情况下均能展现出色的静止图像性能，因此在照片类别中拿下了125分。同时该款手机还具有良好的曝光和准确的白平衡性能，在直至低光下的多数情况下都能拍出良好的曝光度；OPPO Reno 10倍变焦版的色彩表现没有其他产品那样过于饱和，但是白平衡往往是准确的，可以获得中性的效果；用OPPO Reno 10倍变焦版主摄像头拍摄的图像在高光下以及在室内拍摄时也能呈现很好的细节。

而OPPO Reno 10倍变焦版的缺点在于画面的阴影区域会看到一些噪点，同时在某些场景下会出现重影和振铃伪像的现象。尽管光学远摄和超广角镜头在大多数情况下都能取得不错的效果，但仍有改进的空间。该手机在所有变焦设置下都能捕捉到不错的细节，但其表现无法与最佳手机的表现相提并论。在中距变焦照片中，图像融合伪像可能会非常明显，边缘细节也明显减少。在超广角照片中也可以看到相同的问题，并且还缺乏细节，同时还出现了一些噪点。

在视频模式下，Oppo Reno 10倍变焦版以4K分辨率拍摄影片，在高光下以及在室内拍摄时都能呈现出色的细节，同时噪点在大多数情况下都不多。视频色彩非常出色，具有准确的白平衡和鲜艳的演色性；自动对焦在大多数情况下快速而可靠，只出现了一些不稳定的问题，大部分是在低光下。