打造操作系统“国家队”：两大国产“麒麟”操作系统公司整合

IT之家12月6日消息 据新华社报道，今天中国电子信息产业集团有限公司召开新闻发布会，宣布该集团所属中国软件与技术服务股份有限公司（中国软件）旗下操作系统公司中标软件有限公司（中标软件）与天津麒麟信息技术有限公司(天津麒麟)正式整合，将合力打造操作系统的“国家队”。

中标软件运营开发的中标麒麟操作系统和天津麒麟运营开发的银河麒麟操作系统是市场上两款国产操作系统。两款操作系统的标识形象都是中国古代神话传说里的瑞兽“麒麟”，一只为蓝色、一只为红色。

据介绍，当前两家企业已在党政、国防办公等领域占有国产操作系统90%以上的市场份额，并在金融、能源、交通、医疗等行业获得广泛应用和认可，共同获得2018年度国家科技进步奖一等奖。

中标软件和天津麒麟两家公司的操作系统产品可支持“龙芯、飞腾、鲲鹏、申威、兆芯、海光”等多个主流国产CPU产品，并且用户体验及应用支撑环境一致。

新设的操作系统公司，将以现有技术基础为起点，组织整合优势技术和市场团队，以统一的技术路线和产品版本、统一的品牌标识及市场渠道、统一的支持保障和服务体系亮相市场。将坚持开放融合的合作策略，打造操作系统产业生态，为信息技术应用创新产业提供安全、稳定、可靠、自主的操作系统产品，为用户提供全面、完善、统一的操作系统版本和技术服务。