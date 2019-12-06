咸蛋家直播成老赖：今年已失信8次，曾陷涉黄、涉嫌非法集资等问题

凤凰网科技讯 12月6日消息，据天眼查数据显示，直播APP咸蛋家的运营主体大连东海金控科技有限公司，于12月5日被大连高新技术产业园区人民法院两次列为失信被执行人，生效法律文书确定义务中，均包含“被告大连东海金控科技有限公司向原告支付演出费用”。

大连东海金控科技有限公司成立于2016年3月，注册资本约217万人民币，公司经营范围包括计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，互联网信息服务，影视剧、专题片制作及发行等。该公司的最大股东为郭涵，持股比例31.02%，由胡海泉创办的海泉基金的投资实体之一北京合众创投股权投资中心（有限合伙）为第三大股东，持股比例14.22%。

值得一提的是，天眼查数据显示，咸蛋家的投资人中，曾包括陈赫、苏芒、李晨和郑恺，不过，上述四人均于2018年3月退出投资人行列。2019年，咸蛋家共8次被列为老赖，6次被列为被执行人。

据界面新闻此前的报道，2018年1月，有关部门成功破获北京“Peepla”网络直播平台传播淫秽色情信息案，此案成为国内同时追究直播平台和网络主播刑事责任第一案。而“Peepla”正是国内曾经火爆一时的直播平台“咸蛋家”的海外版。除了涉黄风波，这款拥有一众明星股东的直播APP咸蛋家还曾陷入讨薪风波，被曝提现困难、涉嫌非法集资等问题。此前，2016年11月，咸蛋家曾完成A轮融资，融资金融过亿，当时估值5亿人民币。