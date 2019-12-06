顺丰控股推2019年度员工无息贷款福利：额度为30万到100万不等

IT之家12月6日消息 顺丰控股晚间公告，董事会同意2019年度员工福利贷款管理制度，向符合条件的员工提供贷款总额预计不超过3亿元，公司将通过银行委托贷款的形式，提供无息贷款。根据各地消费水平和员工收入差异，员工贷款额度从30万到100万不等，贷款期限5年，贷款用途为满足员工生活消费需求。

据悉，顺丰此前也推出过类似的员工福利贷款管理制度。

顺丰控股股份有限公司2019年员工福利贷款管理制度全文：

一、目的

为激励和保留顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）核心关键岗位的核心员工，应对市场日益激烈的人才竞争、提高人才竞争壁垒，公司现制定2019年员工福利贷款管理制度。

二、适用范围

1.适用组织：上市公司境内各分公司、控股子公司，不含港澳台和境外公司。2.适用人员：任职高级经理/高级专员满3年及以上，且符合绩效要求的长期合 同制员工。3.以下人员情形不符合本次福利贷申请条件： a）上市公司的董事、监事及高级管理人员； b）至申请日已达到法定退休年龄的员工。

三、贷款类型、期限

1.贷款类型：公司通过银行委托贷款的形式，提供无息贷款。员工无需提供抵 押，无需提供担保。2.贷款期限：5年（60个月）。3.贷款用途：满足员工生活消费需求，款项使用须符合国家法规要求。

四、贷款额度

根据2019年员工福利贷款管理制度发放的员工福利贷款总额预计不超过3亿元人民币。根据各地消费水平和员工收入差异，员工贷款额度从30万到100万不等。

五、贷款申请

1.申请人须满足公司任职年限和绩效的要求；2.风险管控原则：申请人无连续逾期或信用卡恶意透支记录，无不良个人征信 记录；3.资源均衡原则：员工在公司工作期间，只可享受和申请一次福利贷款计划； 员工和配偶之间原则上只能由一人申请，贷款额度取二人额度较高者；4.满足其它银行要求的申请条件。

六、还款流程

员工按照约定还款日，将应还款项自行存入贷款银行指定的还款账户，银行扣款成功后，公司开具结清证明，员工完成还款。

1.离职员工还款 a)主动离职：员工主动离职，必须提前一次性还本，款项需在离职前10个 工作日前结清，否则将影响个人征信记录并无法办理离职手续； b)被动离职：如员工系因被公司辞退、裁员而离职，或因员工严重违纪离职 的，款项需在公司发出提前还款通知起30个自然日内结清； c)若员工不办理离职且不还款时，公司有权通过法律程序对所有未归还的借 款进行追回。2.调动员工还款 a)上市公司主体内各组织间的调动：还款约定不做变更； b)调离至上市公司主体外组织的：款项需在收到公司通知后30个自然日内 结清；3.提前还款：贷款期限内，员工可选择提前结清剩余全部款项，直接支付到公 司指定的还款账户，公司开具结清证明。4.逾期未还款 逾期30个自然日未还款的员工（包括但不限于还款日到期未按期足额还 款，或离职后未在规定时间内按期足额还款等），公司有权对应还款金额按照 市场利率收取违约金。逾期还款导致公司需承担额外的委贷成本（如手续费）， 相关费用由员工承担。 同时公司有权扣除员工薪酬冲抵还款，包含但不限于工资、奖金、佣金、 离职补偿金、长期激励等，直至借款还清。 公司可采取包括但不限于电话、委外、司法等方式进行催收，由于催收 产生的费用也有员工承担。

七、还款流程

贷款期间，员工发生以下情形，公司有权取消其贷款资格，除归还借款外，公司有权根据市场利率向员工收取违约金。

1.严重违纪或严重违反公司规章制度的行为；2.贷款用于资本市场、股本权益性投资、金融衍生品、借贷市场，投入生产经 营或投资国家明令禁止的产品或项目；3.征信/信用记录出现不良记录或被银行列入黑名单的。 员工需在30个自然日内结清剩余未还清借款至还款合同所示账户。30个自然日内未结清借款的，公司有权通过法律程序对所有未归还的借款进行追回。

八、其它

本制度自董事会审议通过之日起生效，贷款将于制度生效后一年内发放。公司人力资源部门根据本制度制定具体实施细则，详见ECP平台。

顺丰控股股份有限公司董事会

2019年12月