想和王俊凯使用同款滤镜？你可以试试这款相机App

12月3日，苹果公布了2019年的App年度趋势，主题为「故事由你讲述」，视频剪辑应用成为最受关注的创作工具。大片Bigshot便是由知名摄影师陈漫创立的一款Vlog应用，不过今天介绍的是他们的另一款产品INCH。

INCH是大片团队推出的新产品，这是一款相机App，定位类似我们之前介绍的 NOMO、FIMO 等应用。它目前包含6款滤镜，拍摄界面模仿真实的照相机，不过INCH并没有将自己定位为「复古相机」，而是强调「未来相机」的概念。



在使用体验上，它与我们之前介绍的复古相机App 类似，直拍出片，省去后期处理的过程。系统会根据拍摄内容，在照片上生成噪点，还有随机的划痕、灰尘等效果。比较特别的是，INCH的振动反馈做得非常细腻，从按下快门到「吐出」照片，整个生成过程像极了真实相机的体验。

最核心的功能当然是滤镜，目前INCH中包含6款滤镜，有适合复古风的黑白照，有适合拍摄静物的电影风，有的滤镜是由专业摄影师设计。在官方微博中还能看到，不少明星都在使用INCH中的同款滤镜。作为时尚杂志的顶级摄影师，陈漫确实能给INCH带来不少的粉丝用户。

INCH的滤镜可能不如NOMO那样丰富，不过体验却十分「顺滑」。在每个滤镜的拍摄界面，下滑可以重新选择滤镜，上滑查看已经拍摄的图片，支持全屏的手势操作。滑动切换滤镜时，动态细节也十分丰富，看得出是经过用心设计。

除了支持直拍出片，INCH也支持导入已拍摄的照片，添加效果。

目前INCH的所有滤镜完全免费，质量和体验都不错。不过兄弟应用大片那边已经开始提供订阅服务，不知道INCH将来会不会有付费选项。