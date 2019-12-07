Redmi K30红色版真机照和包装盒曝光

IT之家12月7日消息 昨日晚间，网友五行属穆呀在微博曝光了Redmi K30红色版真机照和包装盒的图片；可以看到Redmi K30采用白色包装盒，背部印有“大魔王”logo。

▲via @五行属穆呀

从曝光的Redmi K30红色版真机照和包装盒的图片来看，Redmi K30手机采用白色包装盒设计，盒子前方的“Redmi K30”比较醒目，盒子背面还印有Redmi的“大魔王”logo。

目前Redmi K30 4G版手机已经入网工信部，尺寸为165.3×76.6×8.81mm，重量为208g。屏幕方面，采用6.67英寸屏幕，分辨率为2400×1080。认证信息显示这款手机颜色非常多，具有蓝色、黑色、绿色、粉色、红色和白色。

据此前消息，Redmi K30系列搭载高通骁龙765G新一代5G移动平台，支持SA/NSA 5G双模。Redmi K30 5G版手机支持30W快充，内置4500mAh电池，采用侧边指纹传感器。摄像方面，Redmi K30系列手机采用6400万像素后置四摄方案，首发索尼IMX686 CMOS，具有2cm对焦功能；前置采用了双摄像头设计。

最后，Redmi K30系列手机将于12月10日正式发布，一同亮相的还有Redmi小爱音箱Play、Redmi路由器AC2100和RedmiBook全面屏笔记本等产品。