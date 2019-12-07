微软正式推送Windows 10 19037.1预览版更新

IT之家12月7日消息 微软今天面向Slow和Fast通道用户发布了Windows 10 Insider Preview Build 19037.1（20H1）更新，这也是本周微软推送的第二个Windows 10 Insider更新。此更新带来以下更改和改进：

· PC功能的常规改进和修复

· 桌面右下角的构建水印不再包含在此构建中。不过这并不意味着微软已经完成系统优化工作。

· Windows PowerShell ISE现在是按需功能（默认情况下已安装），用户可在“可选功能设置”的列表中看到它。

已知的问题

由于某些Insider Preview版本和某些版本的BattlEye反作弊软件之间的操作系统更改导致系统出现不兼容问题。为了保护可能在其PC上安装了这些版本的内部人员，微软已对这些设备应用了兼容性保留以防止Windows Insider Preview受到影响。

一些内部人士报告说他们在尝试安装最新版本时，安装程序会回滚并出现错误代码0xc1900101。这种情况通常是偶然事件并会在后续尝试中成功解决，若用户后续仍遇到此类问题则可在“反馈中心”中提交反馈。

微软目前正在调查有关更新过程暂停较长时间的报告以及有关某些外部USB 3.0驱动器在连接后未响应Start Code 10的报告。

早前微软已确定Windows 10 20H1的分支为Version 2004，预计会在明年5月份大规模推送。在Version 2004中微软将会为用户带来全新的任务管理器和Windows内置搜索体验以及独立的Cortana语音助手等。