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贾跃亭在美听证会回应三大质疑，将考虑FF 91回国量产计划

2019/12/7 9:18:17来源：猎云网作者：-责编：微尘评论：

贾跃亭债务处理小组微博在12月6日晚间发布消息称，美国东部时间12月6日上午10时，贾跃亭破产重组听证会在美国特拉华州举行，该会议由美国司法部下设的债务信托受托人办公室主持，贾跃亭将出席并依照法律程序如实解答所有债权人提出的问题。

自宣布在美申请个人破产重组计划以来，贾跃亭个人是否隐匿资产、FF的发展前景是否乐观，以及FF全球合伙人计划的合理性等等，成为备受关注的三大焦点。

据悉，贾跃亭现场表示，听取了债权人建议，将认真考虑FF 91在中美两地大规模量产，这也是FF首次提出FF 91的回国大规模量产计划。

贾跃亭在听证会上表示，希望所有债权人能够支持其个人破产重组方案，支持FF全球合伙人计划，助力FF尽快实现B轮融资，从而同时实现所有债权人利益的最大化。

听证会上，贾跃亭称，FF是目前行业公认的在智能互联网电动车领域拥有世界领先产品和技术的公司，目前，来自中东、亚太和美国的多家重量级投资方都表达了投资FF的兴趣，因此希望全体债权人能够支持其个人破产重组计划，推动FF的B轮融资。

同时透露，尽管这两年因为资金问题减缓了FF 91的量产进程，但是，FF核心团队不断对FF 91进行了产品技术迭代和进化，确保了FF 91至今在全球智能汽车领域领先。

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关键词：贾跃亭FF91法拉第

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