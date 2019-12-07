vivo S5幻影蓝配色正式开售：骁龙712+菱形四摄，2698元

IT之家12月7日消息 据vivo官方消息，vivo S5的幻影蓝配色今日正式开售，8GB+128GB版本价格为2698元。

vivo S5手机尺寸为157.9×73.92×8.64mm，手机重量为188g。除了幻影蓝，还具有冰岛恋歌和魅影黑配色。

屏幕方面，vivo S5采用了6.44英寸AMOLED打孔屏，孔径为2.98mm。屏幕比例为20:9，分辨率为2400×1080，屏占比为91.38%。介绍称此屏幕采用E3 Super AMOLED材料，局部峰值亮度最高可达1200nit，支持SRE功能，有害蓝光辐射可减少61%。

摄像方面，vivo S5采用独特的菱形设计，后置四摄为4800万超清主摄+800万像素超广角（120度）+500万像素景深虚化+200万像素微距（4cm）的镜头组合；具有美颜算法性别识别、五官精塑、智慧美型、质感肌肤、焕颜肤色、元气美妆等功能。此外，前置摄像头为3200万像素。

硬件方面，搭载高通骁龙712平台，8GB内存和128GB存储空间；电池容量为4100mAh，支持22.5W vivo FlashCharge闪充。此外还具有vivo Multi-Turbo、人工智能Jovi、面部识别、AI后期编辑等特色功能。