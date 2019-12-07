elementary OS 5.1“Hera”发布：号称最美Linux发行版

去年 10 月 elementary OS 5 正式发布，开发团队表示此版本不但提供了更精致的用户体验，还努力将 elementary OS 打造成更好的生产力工具。时隔一年多，elementary OS 5.1 "Hera" 也终于来了。

elementary OS 团队习惯使用神话人物或神灵的名字作为版本的代号，Hera 也是如此。赫拉（Hera）在古希腊语中是“贵妇人”、“女主人”、“高贵的女性”的意思，它被认为是希腊众神的女王，代表妇女、婚姻、家庭和分娩。Hera 对应的是罗马神话中的 Juno，后者是罗马神话中的天后、婚姻和母性之神。

Hera 建立在 Juno 的坚实基础上，同时带来了以下主要更新：

全新的首次运行体验，包括新的欢迎界面和新用户引导流程 Flatpak 已支持 Sideload 和 AppCenter 有关辅助功能和系统设置的重大更新 针对几乎所有应用程序的迭代改进 最新的硬件支持，包括新的 Linux 内核和硬件支持堆栈

全新的首次运行体验

此次更新极大地改善了用户的首次运行体验，新设计的登录和锁屏界面看起来更清晰，效果更好，并且修复了旧版本中用户反馈的许多问题，包括焦点问题和 HiDPI 问题，此外还提供了更好的本地化。

新版的欢迎界面会显示所有用户的用户名，将每个帐号以卡片形式展示，并将用户的壁纸作为每个卡片的背景。还有就是改进了用户引导流程。

AppCenter、Sideload 和 Flatpak

Flatpak 是一种开源技术，开发者通过它能够以更加安全和尊重用户隐私的方式将应用程序发布到不同的桌面。而作为一项已真正成熟的技术，elementary OS 已将 Flatpak 引入自家的 AppCenter 生态，以方便用户更安全地获取应用程序。

elementary OS 新增了一个名为 Sideload 的使用系统程序，以更方便以 Flatpak 的方式获取应用。

团队介绍 Hera 中的 AppCenter 较之前版本速度提高了 10 倍，用户应该能明显感受到飞快的加载速度。此外还提升了应用的性能，可并行执行更多任务，从而降低了内存使用量。

elementary Code

在 elementary OS Hera 版本中，和开发者最相关的代码编辑器也进行了更新，此版本提供了更多可发现的键盘快捷键、恢复换行设置，以及针对 git 项目的新“Change Branch”功能等。当然还有性能改进和错误修复。

终端

新版本对终端也进行了小改进。现在在某些键盘按下 Menu 键可以打开上下文菜单，此外还改进了深色样式的对比度，并在文本操作和应用操作之间提供了更方便的快捷键。

详细更新内容请查看发布公告。

升级方式

1.下载镜像文件进行安装，点此查看安装指南

2.从旧版本的 AppCenter 中进行升级