京东宣布设立京东云与AI事业部，任命周伯文为负责人

【TechWeb】12月7日消息，日前，京东集团正式对外宣布，设立京东云与AI事业部，整合原京东云、人工智能、IoT三大事业部的架构与职责，由京东集团副总裁周伯文博士担任负责人，向京东集团董事局主席兼CEO刘强东汇报。

周伯文表示，“近年来，京东坚持科技转型，逐渐成长为一家以零售为基础的技术与服务公司。刘强东先生将京东未来12年定位为技术驱动是极富远见且非常正确的决定，对于承担具体管理、执行和落实这一战略的重要职责，帮助京东成为一家以零售为基础的技术与服务公司，我深感责任重大。”

同时，在前不久的2019京东全球科技探索者大会上，周伯文博士宣布京东人工智能面向2020年进行全新战略升级，聚焦于一个平台，两大赛道：以京东人工智能的开放平台NeuHub，为核心载体，持续建设智能供应链国家新一代人工智能开放创新平台，以及在智能交互RPA和视频物联网两大赛道聚焦发力，并基于此发布了一系列企业级AI产品及解决方案。

京东方面表示，京东云与AI事业部在周伯文博士的带领下，发挥京东多年来在人工智能、云计算、物联网等领域积累的技术优势，输出一体化的技术解决方案，推动京东从一体化走向一体化开放，加速京东向以零售为基础的技术与服务企业的转型之路。

资料显示，周伯文博士，IEEE Fellow，曾任IBM Research纽约总部人工智能基础研究院负责人，IBM Watson集团首席科学家，IBM杰出工程师，拥有二十多年的人工智能基础技术研究、产品开发和管理经验，在语音机器翻译、深度自然语言理解、及人工智能技术在产业界的大规模应用等核心领域都取得了杰出成就，在国际一流期刊及顶级学术会议上已发表上百篇论文，并拥有近二十项专利。2017年回国加入京东后，带领团队在人工智能顶级会议和期刊上累计发表论文130+篇，在CVPR、ECCV、WikiHop等国际学术竞赛累计获得12个国际冠军。