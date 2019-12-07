用AI控制信号灯，“赌城”拉斯维加斯能否解决交通拥堵问题？

大城市都有堵车的毛病，“赌城”拉斯维加斯也不例外。

拉斯维加斯正试图通过人工智能解决这一问题。

他们在交叉路口配备可跟踪交通模式的摄像头和传感器，以实时了解交通模式并缓解交通拥堵的情况，目前已经有30个路口配备了这种摄像头和传感器，其中大部分都位于中央商务区，该市计划在未来三个月内将这一技术铺设到80个路口。

该市这一试点项目有望帮助政府追踪城市交通行为，以达成包括减少红灯等待时间等一系列目标。该试点项目是拉斯维加斯智慧城市工作的一部分，在此类项目中，传感器安装在路灯、电网、公交线路等服务上，以收集可用于更快地向人们提供服务的数据。

数据汇集到人工智能系统，计算汽车和乘客的数量并捕获比如转弯这样的车辆方向与运动信息，并利用这些信息来调整交通信号灯的时长，并增设特定交通标牌。

拉斯维加斯信息技术主管Michael Sherwood说：“项目仍处于部署和测试阶段，但是我们预计整体效率将被提高40%，这意味着人们将不会在红灯前浪费如此多的时间了。”

Sherwood先生说：“我们真正关注的是一种边缘计算及后端云计算的混合系统，在其中，两者可以协调地进行工作。”

全球都在打造这种智慧城市系统，来解决一些大城市的通病，尤其是交通出行。国际数据（International Data Corp.）研究公司预计，到2023年，全球智能城市支出将从2019年的1052亿美元增长到1895亿美元，在此期间，它预测智能交通管理的支出将从43亿美元增加到98亿美元。

拉斯维加斯正在与多家公司就这个项目签订合同，其中包括一些日本电讯电话公司（Nippon Telegraph & Telephone Corp.）的子公司。

街道交通信号灯杆传感器和摄像机捕获的数据通过光纤网络传输到市政厅地下室的边缘服务器，NTT提供的人工智能软件可以分析图像并创建与行进方向，车辆数量和交通流量相关的上下信息。

Sherwood先生说，安装在交叉路口的系统不会传输或保留视频及图像，也不会从中提取任何个人身份信息，在系统记录下相关细节后，这些视频和图片会立即被销毁。

约10英里外的数据中心存储着结果信息，城市官员可以通过控制面板查看这些信息，以帮助他们确定趋势。

Sherwood先生说：“最终目标是创建一个能够根据车辆模式进行自我学习，自我诊断和改变的智能交叉路口”。

他说，该模型最终可以成为自动驾驶汽车以及有线和无线网络上的车辆与基础设施通信的基石。他补充说，该技术将随着5G的发展而发展，与目前的4G或LTE网络相比，其速度要快得多。

他说：“5G实际上将提供一个更强大的数据传输管道，使我们能够利用附加数据流，基于目前的限制，在同一个传感器箱内5G将为我们提供更多的功能”。