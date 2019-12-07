消息称三星Galaxy Fold 2也将搭载一亿像素CMOS

IT之家12月7日消息 据SAMMOBILE报道，将于明年发布的第二代三星Galaxy Fold也有望采用与Galaxy S11同样的一亿像素三星ISOCELL Bright HMX感光元件。

在彭博社今天公布的一份报告中援引了一位三星的消息人士的信息，证实了三星Galaxy S11将采用108MP主摄并支持5倍光学变焦以及超广角，同时该报告提到三星Galaxy S11将采用后置四摄方案，据悉第四枚传感器应该是一颗ToF传感器，类似于Galaxy Note 10+上的ToF传感器，用于增强深度检测能力。

除此之外报告还提到，这枚拥有一亿像素的三星ISOCELL Bright HMX传感器也将出现在三星下一代可折叠手机上（Galaxy Fold 2）。据悉三星有望在明年2月与Galaxy S11一起发布下一代Galaxy Fold手机。报告还提到相关手机所搭载的5倍变焦模块由三星电子机械公司开发，相关元件的生产工作早在今年年初便已开始。

值得注意的是早前三星Galaxy Fold 2所采用的电池谍照也被曝光，从谍照来看三星似乎将电池容量的体积进一步缩小以为全系的呢相机模组预留位置。同时SAMMOBILE还从UI 2.0 beta固件中包含的Samsung Camera应用的APK代码确认了三星Galaxy S11将支持8K视频录制的消息。预计Galaxy S11将配备108MP主摄像头，而Galaxy S11的相机代号为“哈勃”的原因之一是其支持5倍光学变焦，同时还将支持光学图像稳定。

预计三星将会在明年2月正式发布Galaxy S11及Galaxy Fold 2，敬请期待。