奶牛看VR能产更多更好牛奶？可能是一场营销噱头

受益于虚拟现实（VR）技术的可能不仅仅是人类。莫斯科地区农民将改良过的VR头盔戴在奶牛身上，看看它是否能改善奶牛的情绪，并最终提高奶牛的产奶量。

改良后的VR头盔适应了奶牛头部的“结构特征”， 让奶牛体验夏季的野外，还可根据动物的眼睛对环境的色彩进行调整， 能看得很清楚。 与它们实际所处的单调、封闭的农场相比，显然VR里的场景更令奶牛赏心悦目。

此前人们发现，提高动物的生活质量，如洗澡和播放放松的音乐能提高产量，因此越来越多的农业部门开始关注动物的情感健康。

那么为什么不尝试VR技术呢？初步研究显示，这种VR头盔似乎起到了作用。第一次试验发现，这种VR头盔减轻了奶牛的焦虑，提高了它们的整体情绪。虽然还不确定这对牛奶的质量和产量有多大的影响，但将有一个更“全面”的研究计划来回答这个问题。

不过严格说，这项研究回避了几个问题。比如如何处理电池寿命较短的问题？比如当摘下VR头盔，奶牛看到现实场景，会不会很沮丧？

农业行业和其他行业一样热衷于应用新技术，甚至连猪都用上了面部识别技术！此前也有人对动物进行了VR实验。

不过值得怀疑的是，开展这项实验的不是一所大学，而是由俄罗斯乳品业新闻网站“Milknews.ru”。它还鼓励读者报名参加即将举行的“第六届国际农产工业乳品论坛”，在那里他们可以了解更多的农业技术。这表明VR奶牛可能只是一个宣传手段，来吸引人们对这次会议的注意力。

因此，这究竟是一次真正的试验，还是一场精心策划的营销噱头，你觉得呢？