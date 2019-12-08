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乔碧萝首次露脸回应斗鱼高价合同传闻：已收到律师函，担心千万违约金

2019/12/8 9:36:02来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家12月8日消息 之前网上传得沸沸扬扬的“乔碧萝殿下”事件的核心人物乔碧萝今日也正式现身并接受了红星新闻的采访。在采访中乔碧萝谈到了网络暴力问题、与斗鱼的高价合同问题以及事件爆发后对生活的影响。

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乔碧萝在采访中表示在事件爆发之前一直认为自己是一位很有潜力的主播，只要给到足够的曝光率就可以成为一个超级大主播，自己也一直在向这个方向努力。乔碧萝认为主播也是普通的人，主播就是说话搞笑，有意思就可以。

对于事件爆发后网络上的批评声及网络暴力，乔碧萝表示后来自己才发现自己成为了一个公众人物，受到了很多人的人身攻击和网络暴力。当时有过一个念头就是大不了重来一次，后来想了一想又放弃了。因为自己决定做这一行业就要坚持下去。同时乔碧萝表示自己是一个得了十年抑郁症的人，幸好自己喜欢国学，不然出了这么大的事很容易想不开。

乔碧萝同时也否认了先前网络上传出斗鱼给乔碧萝840万元的签约费用并表示自己没要过他们也没给过。同时乔碧萝担心被虎牙索赔1000万违约金的事情，因为自己在7月上旬已收到虎牙的律师函，所以和斗鱼谈的是尽量规避这些法律责任的问题，并没有谈有关于钱方面的问题。

乔碧萝在接受采访时还表示自己目前还在做营销策划方面的事情并表示马云和马化腾是自己的偶像，因为他们目前在做区块链，自己未来也打算进入到这一行业。

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关键词：乔碧萝斗鱼虎牙

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