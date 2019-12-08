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红帽企业 Linux 7 和 CentOS 7推送重要内核安全更新

2019/12/8 12:50:44来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：骑士评论：

Red Hat 和 CentOS  宣布了其 Red Hat Enterprise Linux 7 和 CentOS Linux 7 操作系统系列重要内核安全更新的可用性。据悉，这些更新解决了两个安全漏洞和许多其他 bug。

具体表现为，新的 Linux 内核安全更新此次修复了 CVE-2019-14821和 CVE-2019-15239 两个漏洞。其中，CVE-2019-15239 可能使本地攻击者触发多个“use-after-free”条件，导致内核崩溃或潜在的特权升级。

此外，内核更新还解决了多个 bug，包括有：

  • check_preempt_wakeup + 0x109 处的 NULL 指针取消引用，

  • pick_next_task_rt 出现恐慌，

  • 适配器重置导致“检测到的Tx单元挂起”错误

  • VF LAG 配置上的平衡负载中断

  • 加密 vmx 驱动程序上的安全性问题

  • 单 CPU VM 在 open_posix_testsuite 期间挂起

        .......

敦促用户尽快将其安装更新到 kernel-3.10.0-1062.7.1.el7.x86_64，并在成功应用新内核版本后重新启动计算机。

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关键词：Linux

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