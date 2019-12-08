阿里侯毅：新技术带来商业零售效率发生本质变化

新浪科技讯12月8日下午消息，由《中国企业家》杂志社主办的2019（第十八届）中国企业领袖年会今日开幕，主题为“决胜2020”。阿里巴巴集团副总裁、数字农业事业部总裁、盒马事业群总裁侯毅围绕“新消费重驱动商业变革”发表演讲。

关于驱动零售业的变革，侯毅从盒马的角度出发，讲述了他们观察到的几个大的变化：

第一，80后、90后已经成为消费的主力军，而且单身家庭越来越多，丁克家庭也越来越多。第二，生活的节奏越来越快，所以人们更需要馋，要解决好吃的东西，也需要解决懒的问题，让它们更方便，随时可以做到。第三，很多人很忙，没有时间，也要解决他的时间问题。第四，更需要彼此间认同价值和创造。

侯毅表示，今天的消费模式让零售变得更有效率，这是技术所带来的。他指出：“今天我们的移动支付，今天我们的各式各样的视频直播，包括各类的菜谱，为消费者零售提供不一样的方便，这使我们今天零售业发生翻天覆地的变化。而最核心的是中国人民已经富裕起来了，我们更追求品质、追求生活的方便。”

关于新消费驱动商业变革，盒马认为三个方面。侯毅总结：第一，新技术的支撑带来商业零售效率发生本质性的变化。第二，由于有了新消费驱动，商业的组织形式发生了变化。第三，新消费会带来新的供给的变革。