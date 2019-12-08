淘集集并购重组失败，启动破产清算程序：支付宝账户已被冻结

12月8日消息，淘集集正式走上破产道路。淘集集CEO张正平称，公司并购重组的确失败了，投资人已经签了投资协议，但是在最后打款阶段出现多次拖延；公司各账户被诉前保全，司法冻结，特别是支付宝账户被冻结，使得公司无运营资金；公司按照破产重整、破产清算两条路来走。

今年10月15日，淘集集CEO张正平在官方微博发布了道歉信，承认资金链断裂。张正平表示，目前公司负债主要分为两部分，供应商的货款和广告代理投放的欠款，负债总额为16亿元左右。淘集集于2018年8月上线，仅仅几个月的时间就获得了1.3亿注册用户。

在道歉信中，张正平称，“进入（今年）7月，由于内外部一些因素，业绩增长受到了极大的影响，销售额出现停滞，这里我犯了一个极大的错误，过多的时间花在了融资身上，想通过融资款来解决当前增长的问题，延误了最黄金的自救期，策略上边选择了继续亏损获取用户。进入9月，由于融资迟迟得不到确认，现金流开始下降，危机已经来临。”

10月16日淘集集宣布，主要经营模式由商家入驻模式，调整为合伙人自营模式。淘集集称，现有主要供应商转为淘集集股东合伙人，与淘集集同荣辱共进退。

10月31日，淘集集官方发布重组并购进程通报内容是：“10月23号，供应商债权人完成51%债务重组协议签定;10月28号，收到资方书面TS，签定投资意向书。当前淘集集并购重组进展顺利;公司运营稳定;平台运营稳定。

在11月19日，淘集集官方微博还称，“融资重组已进入收尾阶段，请各位伙伴耐心等待官方的发文，再次感谢各位伙伴与淘集集一起同舟共济，共度难关。”