贝索斯：如果科技巨头背叛国防部，美国会有大麻烦

北京时间9日消息，亚马逊创始人兼CEO杰夫-贝索斯认为，如果美国大型科技公司决定不支持五角大楼的战争业务，那么整个美国将陷入麻烦。

贝索斯在加州西米谷市（Simi Valley）里根图书馆举行的年度国防论坛上表示：“如果大科技公司背弃美国国防部，这个国家就有麻烦了，这不可能发生。”

贝索斯说：“我理解，现在有些情绪化的问题，没关系，我们不需要在所有问题上都达成一致。但我们要做的，是支持国防部，这对国家很重要。”

随着美国科技企业与五角大楼建立更紧密的关系，科技公司在追求有利可图的国防部合同方面遭到社会舆论的强烈反对。

去年，谷歌宣布正与美国军方合作，使用人工智能技术来分析无人机视频。这份有争议的合同名为Maven项目，引发了谷歌数千名员工的反对，以防止其最新技术被用于战争。谷歌因此决定在2019年3月合同到期时不再与五角大楼续签合同。

贝索斯在演讲中也提到了谷歌Maven项目之后发生的一系列事件，他表示，科技公司应该支持美国军方的努力。“我知道这很复杂，但你想不想要一个强大的国防？我认为你想。所以我们必须支持这一点。”

“我们是好人，我真的相信这一点，”贝索斯说。

贝索斯的这一评论发表在亚马逊决定挑战五角大楼授予微软的云计算合同之后。

10月25日，五角大楼宣布，微软公司赢得了军方的联合防御基础设施云合同，该合同可能跨越10年，价值高达100亿美元。这意味着亚马逊在这次争夺中败北。

亚马逊在一封公开的电子邮件中表示：“军方对承包商的评估过程在许多方面都包含明显的缺陷、错误和偏见，这些问题必须得到检查和纠正，这一点很重要。”

也有猜测称，美国军方放弃亚马逊或许与美国总统的喜好有关。因特朗普经常批评亚马逊和贝索斯，后者也是“华盛顿邮报”的所有者。华盛顿邮报经常被特朗普指责为“假媒体”。