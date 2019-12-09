2019年，互联网职场给我的教训

离开校园、步入职场后的日子总是过得很快，尤其是互联网职场，钢筋铁骨铸就的城市森林之下，是一个个面目模糊的身影，匆匆移动在透不过气的西二旗地铁站里、拥堵已成常态的后厂村路上、装满进度与排期的各个软件园内、项目远比投资多的大小咖啡馆中。

没有最快，只有更快，毕竟时间前面还跑着一只随时可能回头咬你一口的巨兽——KPI。衣香鬓影、觥筹交错的悠闲时刻，大概只是影视剧不负责任的想象。这年头，如果像黄轩和Angelababy在《创业时代》里一样，一边谈恋爱一边搞创业，恋爱为主，创业为辅，也许根本不会有什么时代了。

风口泡沫一线牵，用户平台本无缘，全靠用户心甘情愿花钱，平台绞尽脑汁赚钱。互联网是残酷的，互联网职场也好不到哪去。

又是年终岁尾时。相信过不了多久，又会出现“某互联网公司核心项目员工年终奖几十个月工资”“某大厂奖励所有员工一部最新版iPhone”这样的新闻，美其名曰激励，其实就是刺激。

这终究是少数人的狂欢，对某些在互联网职场闯荡的人而言，他们所经历的2019年，不过是从一个冬天，到另一个冬天。

他们也想改变，他们很难改变。

如果可以换一个领导

“我准备裸辞了。”某中型互联网公司员工贝灿告诉新浪科技，尽管知道年底部分公司招聘名额封锁，裸辞后求职艰难，并不是一个明智的决定，但她已经等不下去了，因为“领导什么也不懂，只会瞎指挥”。

贝灿在这家公司不到两年，主要的工作内容是新媒体策划，日常负责微信和微博的运营。刚入职时，她信心满满地认为自己一定可以通过合适的原创内容推送，将账号的粉丝数和阅读量带上一个新的台阶。

但不久后她发现，主管领导是她实现这个目标的“最大阻碍”。

“领导并不了解什么是新媒体，也不清楚账号究竟要沿着哪个方向做。”贝灿叹了口气，“但他很固执，始终坚持自己的想法，比如我觉得这样效果会更好，他不同意，那就一定要按照他的方式来做，哪怕数据证明这是错的，下次也依然如此。”

贝灿的领导是典型的“我不要你觉得，我要我觉得”式领导，综艺《中餐厅》第三季播出时，店长黄晓明就因为这种独断强势的领导风格饱受吐槽。不过在贝灿看来，黄晓明还稍微好一些，至少他“一碗水端平”。

贝灿说，季度总结时，尽管其他组的运营数据也未达到要求，却只有她受到了批评。“后来领导对我的态度也比较冷淡，估计是觉得我不‘听话’吧。”

来源：领英中国《2019年度求职体验调研报告》

领英中国发布的《2019年度求职体验调研报告》显示，互联网行业裸辞比例达52.8%，像贝灿一样由于公司因素如领导、团队、薪资等选择裸辞的占比超过四成。一位互联网公司HR向新浪科技表示，其实互联网公司的工作氛围多数相对轻松平等，这也是很多年轻人愿意选择在此就业的原因。不过，已辗转多家互联网公司的朋章并不这么觉得：“哪里都一样，领导肯定说你非常棒，先让你干劲十足，那也总有泄气的那天，你泄气之日就是新人入职之时。”

说好的成长空间在哪

朋章现在就职于某知名互联网资讯产品公司，工龄三年，唯一的一次升职可能是转正。

“螺丝钉”是朋章对自己在公司中扮演角色的定义。“你只要老老实实呆在那里，保证你承担的任务没有出现问题就好，至于其他的，领导不在乎，公司更不在乎。”

日报、周报、月报......朋章的工作被无数封邮件一一记录，他自嘲“内容基本不变”，因为每一天都是前一天的重复。他不明白，为什么和领导提出转岗后，得到“等一等”的回复就再无下文，为什么自己在这里工作了三年，仍旧在做同样的事情，琐碎、平淡、无趣。

入职前HR承诺的成长空间成了空话，朋章希望接触到更多的新东西，拥有不断充电和学习的机会，如今只能“消耗自己，无论是能力还是耐心”。朋章称，他曾经和其他同行聊过这个话题，大家都觉得“什么升职，什么潜力，大公司嘛都这样，正常”。

智联招聘CEO郭盛在接受新浪科技采访时表示，如果企业只把员工当成螺丝钉，其实是很难生存的，当员工的贡献和企业给予员工的价值一样，企业并不能得到发展。他认为，大部分优秀的企业不希望员工是螺丝钉，而是发动机。“制造业时代强调螺丝钉精神，因为需要很系统的大规模生产，但在服务业时代或者知识产业时代，企业需要的是创意者，需要智造。”郭盛说道。

朋章动了跳槽的念头，但他坦言，在大平台工作久了，习惯了一切井井有条的模式和流程，自己也逐渐被磨掉了斗志和锐气，“出去心里有点没底”。前述互联网公司HR分析，大公司形成了系统的工作流程，员工可能觉得机械化，但稳定的模式在某种程度上也相当于对员工的一种保护。该HR进一步解释：“说白了就是舒适区，每个人都有，想取得突破，就要自己去打破。”

要涨工资也要加班费

“我已经化身AI了，还能怎么突破？”从事内容审核工作的姬灵反问。

得益于技术的发展，互联网新闻资讯与音视频平台们通过数据收集与用户画像，实现了相对精准的个性化信息推荐，但机器分发存在局限性，难以阻止虚假、低俗、暴力等内容的传播。于是，人工加强干预成为了互联网UGC内容审查的方向。

姬灵就在这样的背景下一头撞进了内容审核领域，成为了她口中的“AI”，和真正的AI一起，为平台的内容生态“保驾护航”。

图源：网络

任务繁重，即使下班到家，也要继续完成审核工作。用姬灵的话说：“认认真真判定删除与否的话，加班到夜里是常态。”

巨大工作量的背后，是完全称不上高的薪资。“没什么技术含量，就是重复性劳动。”姬灵很无奈，内容审核岗位门槛过低，根本没有谈薪资的条件。“但我不想再做一个只是点点点的机器。”

同样被当做机器的还有IT咨询从业者舒纯。“说得好听点我们是咨询，说得难听点就是外包，是保姆，是便宜又好用的劳动力。”为了满足客户的需求，舒纯和同事们经常要加班到夜里十一二点，周末也不能例外，最长纪录是连续工作四周。“公司把我们的付出视为理所应当，根本没有加班费，领导对于我们的辛苦也只会嘴上安慰，只要不出乱子，默认大家都还活着。”

活在互联网职场，已经是最低的要求了吗？

我国《劳动法》规定，用人单位安排劳动者延长工作时间，应向其支付不低于工资的150%的工资报酬，休息日安排劳动者工作又不能补休，应向其支付不低于工资的200%的工资报酬。

让员工加班又不支付加班费的行为是违法的，这是事实。然而，仍然有员工在加班且得不到加班费，这是现实。员工举证证明加班以要求公司支付加班费，成功的案例少之又少，这是人间真实。

裁了正在裁员的公司

有的人在为加班烦恼，还有的人正因裁员忧愁。

互联网职场裁员进行曲从2018年演奏到了2019年，不知疲倦，未曾停歇。

大到互联网巨头的架构调整、人员优化，小到创业公司的降薪暗示、口头劝退，裁员被包裹在名目各异的原由内推进着，手起刀落，尘埃落定。

月枫现在回忆起与公司HR的对话还觉得好笑：“HR告诉我，公司在考虑给我降薪，因为我是我们组工资最高的人，甚至超过了技术，他们觉得不太合适。”讲到这里，她加重了语气：“我觉得太搞笑了，直接就甩过去一句‘哪里不合适，你们招我的时候不是一致认为挺合适的吗？’”

月枫在一家互联网教育公司担任产品经理，在此之前，她先后在多家互联网教育公司工作，它们均属于创业公司，就职时间都不长。“三家？我自己都记不住了，跳槽次数太多了。”

最后这家拿到过大型教育集团的投资，也有知名互联网公司CEO入股，但月枫向新浪科技透露，公司上一轮融资尚未完全到位，接下来的融资不是十分顺利，加上主营项目之外的新项目已上线跑通，为节约成本，裁员被提上了日程。

技术、运营、产品、销售......曾经为公司新项目筹备加班加点的员工接二连三被HR找去谈话。“就是让你主动提离职，领导给我们传话，如果不同意，下一步就是降薪转岗。”月枫算了算，三个月时间，公司少了二百多人。

公司的行为被月枫形容为“过河拆桥”。“太恶心了，我真的无话可说，既然公司这么想裁掉我，那我只能先把公司裁掉并祝它早日倒闭。”她很快地提出了离职，并在休假期间抓紧一切时间找工作。现在，她即将进入下一家公司入职，无缝衔接。尽管仍然是互联网教育行业，仍然是创业公司。

月枫苦笑：“能不去创业公司就不要去，太不稳定了。”

没有生活的工作生活

智联招聘发布的《2019年雇佣关系趋势调研报告》显示，在对工作满意度的调查中，整体满意度仅有2.71分，不及一般（3分）水平，其中选择一般的占比41.1%，不满意的整体占比38.9%。

来源：智联招聘《2019年雇佣关系趋势调研报告》

而在换工作的原因分布中，因发展前景不乐观、薪酬太低、工作不开心等原因离职的占比较高，总结起来就是“没前（钱）途”和“不开心”。

来源：智联招聘《2019年雇佣关系趋势调研报告》

在某知识平台从事运营工作的东皖向新浪科技诉苦，自己已经因为工作完全失去了生活。“你能理解睁开眼是工作，好不容易闭上眼，工作又把眼皮撑开的生活是什么样子吗？这算生活吗？”

日剧《我，到点下班》截图

某小型电商平台的UI设计组员工展虹对此深有感触，促销活动越来越多，视觉设计方面的需求也随之增长。“运营永远不会让你按时下班，突然就来找你做图，而且必须加急，一版又一版，运营终于满意了，发到商务那边一对，第一版才是最理想的那一版。”

就连员工的朋友圈也遭到了“买断”。据澎湃新闻报道，广州裂变学院管理有限公司员工爆料称，公司强制要求员工将公司产品、招生等相关信息发到朋友圈，工作号每天至少三条，私人号每天至少也要转发一条。每周二，公司会在例会上对员工的执行情况进行检查。

谈及这样的互联网职场现象，郭盛认为，员工有自由选择的权利，朋友圈的发布应该建立在自愿的基础上，企业强迫员工造成不佳感受，朋友圈的宣传也只会带来短期效应。“这实际上是对企业文化的破坏。”

来源：智联招聘《2019年雇佣关系趋势调研报告》

据《2019年雇佣关系趋势调研报告》，在企业文化要素中，八成以上的员工选择了“尊重员工”，高压的狼性文化则备受抵制。商业竞争中的成功是否必须以牺牲员工生活质量为前提？东皖直言：“我今年甚至不敢去体检，工作侵入了我的生活，也击垮了我的健康。”