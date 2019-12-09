RedmiBook全面屏笔记本明天发布：13.3英寸屏幕塞入12英寸机身

IT之家12月9日消息 Redmi官方将于明日正式发布包括Redmi K30系列手机和新款RedmiBook全面屏笔记本在内的诸多AIoT产品，今日小米笔记本官方也通过微博再度预告新款RedmiBook的一项给力特性。

据介绍，新款RedmiBook全面屏笔记本实现了将一块13.3"的屏幕放入12"机身中的目标，这样做也使得新款RedmiBook全面屏笔记本的体积更轻薄便携，同时从昨日官方给出的海报来看RedmiBook全面屏笔记本的屏幕采用了窄边框设计，整体观感更具冲击力，屏幕表现值得期待。同时官微也为新款RedmiBook全面屏笔记本的屏占比数据留下悬念。

从官方公布的RedmiBook全面屏笔记本配置信息来看，新款RedmiBook全面屏笔记本全系标配第十代英特尔酷睿处理器和MX250独立显卡。散热方面，风扇扇叶重量减轻，还有更大的风量，更小的噪音。重新设计了散热结构，并使用100%的全铜散热模组和6mm直径双热管。此外，RedmiBook全面屏笔记本采用了全金属机身设计及定制显示电路板，做到了四边框极窄，支持小米互传功能，拥有11小时超长续航+支持快速充电。

RedmiBook全面屏笔记本将于明日同Redmi K30系列一起发布，敬请期待。