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“非洲手机之王”传音控股注册资本新增至8亿人民币

2019/12/9 11:34:34来源：凤凰科技作者：-责编：远洋评论：

12月9日消息，据天眼查数据显示，12月5日，传音控股的运营主体深圳传音控股股份有限公司发生工商变更，其注资本由原来的7.2亿人民币新增至8亿人民币，增幅约11%。

深圳传音控股股份有限公司成立于2013年8月，法定代表人为传音控股创始人竺兆江，经营范围包括移动互联网及手机软件的技术开发、技术咨询；电子产品的批发、进出口及相关配套业务等。

天眼查十大股东信息显示，深圳传音控股股份有限公司的第一大股东为深圳市传音投资有限公司，持股比例为51.05%。

公开资料显示，传音控股主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。

根据其招股书信息，2018年传音控股手机出货量1.24亿部，在全球市场占有率达7.04%，在全球手机品牌厂商中排名第四；在非洲市场占有率高达48.71%，排名第一，是名副其实的“非洲手机之王”。

据新京报报道，10月29日晚间，传音控股发布今年第三季度财报。财报显示，传音控股今年前三季度实现营收168.55亿元，同比增长6.72%；归属于上市公司股东的净利润为13.01亿元，同比增长732.03%，扣除非经常损益后净利润为11.07亿元，同比增长59.78%。

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关键词：传音控股

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