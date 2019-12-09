台媒：台积电首次获得索尼CMOS图像传感器订单

12月9日消息，据台湾媒体报道，由于需求爆发，全球图像传感器龙头索尼产能不足，旗下CMOS（互补金属氧化物半导体）图像传感器订单首度交给台积电。

台积电

知情人士透露，索尼本来就是台积电客户，过去合作以逻辑芯片为主，并未将图像传感器交由台积电代工，此次索尼罕见释放订单，台积电正加紧筹备迎接大客户新订单到来。

台媒称，这次索尼首度释放图像传感器订单，将于台积电南科14a厂导入40纳米制程生产，台积电为此添置新设备，定于明年第2季度装机、8月试产，初期月产能2万片，2021年第1季度大量交货，后续打算扩大产能，双方可望延伸合作至28纳米及以下制程。

图片来自索尼官网

知情人士透露，索尼看好5G时代带动图像传感器需求强劲，但自有产能供不应求，加上三星、豪威等竞争对手正加速扩产脚步，尤其豪威这几年在台积电产能支持下，市场占有率快速提升，让索尼决定改变过往自制的策略，首度将图像传感器交由台积电代工。

台积电成立于1987年，是全球最大的晶圆代工半导体制造厂，客户包括苹果、高通等。其总部位于台湾新竹的新竹科学工业园区。台积电公司股票在台湾证券交易所上市，股票代码为2330，另有美国存托凭证在美国纽约证券交易所挂牌交易，股票代号为TSM。

上周五收盘，台积电(NYSE:TSM)股价上涨0.99%至54.94美元，总市值约2849.23亿美元。