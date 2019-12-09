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腾讯视频超级影视VIP双12四折大促：年卡198元送月卡、双年卡396元送季卡

2019/12/9 14:59:47来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

IT之家12月9日消息 腾讯视频超级影视VIP会员年卡/季卡/月卡全系4折大促，仅售198元/59元/20元，其中买年卡送月卡到手13个月、买双年卡送季卡到手27个月，活动时间12月9日 - 12月12日。

腾讯视频原价/活动价
购买
超级影视VIP年卡￥488/￥198送月卡点此
点此
超级影视VIP年卡×2张￥976/￥396送季卡点此
点此
超级影视VIP季卡
￥148/￥59点此
点此
超级影视VIP月卡￥50/￥20
点此
点此

注：部分活动有多个入口，可以分别购买多次。

• 腾讯视频超级影视VIP会员：

原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时198/年+送月卡，点此购买（年卡）；59元/3个月，点此购买（季卡）；20元/1月，点此购买（月卡）。

活动说明：

充值方式：自动充值(一般3秒-1分钟)

充值账号：填写需要充值的QQ号码，不支持手机号、微信号充值！（充值前请做好核对，写错账号无法退款和转移）

充值成功：请登录腾讯视频会员官网（v.qq.com）或者腾讯充值中心 （https://pay.qq.com/）查询您的会员状态和时间。

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关键词：腾讯视频会员

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