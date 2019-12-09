玩的就是心跳！详解台湾地区5G频谱拍卖制度

C114讯12月9日消息 明天，中国台湾地区将正式启动5G频谱拍卖。所谓“兵马未动，粮草先行”，台湾五大运营商中华电信、远传电信、大哥大、台湾之星、亚太电信已经厉兵秣马，准备粮草，进入了最高等级备战状态。

按照规则，本次5G频谱拍卖预计到月底才能完成。由于大陆地区的5G频谱采取分配制度，不少读者对拍卖制度没有多少概念，在此C114详解台湾5G频谱拍卖制度，供读者参考。一言以概之，“玩的就是心跳”。

规划拍卖收入440亿新台币

按照台湾通讯监管机构NCC的规划，今年年底启动5G频谱第一次拍卖，包括3.5GHz、28GHz与1800MHz三个频段，总计2790MHz频宽。其中3.5GHz频段270MHz频宽、28GHz频段2500MHz频宽、1800MHz频段2x10MHz频宽。其中，3.5GHz频段竞标上限为100MHz，28GHz频段竞标上限为800MHz。

台湾地方政府在年度预算中，将5G频谱拍卖收益定为400亿新台币，约合90亿元人民币。

几大运营商很不满意。运营商代表在官方举办的沟通会上坦言，这一目标不难达到，但必然会抬高5G产业成本，影响产业发展。当然，不满意的不止台湾运营商，此前德国运营商、印度运营商纷纷表达了对频谱高价拍卖制度的不满。

台湾地方政府一方面表示理解，另一方面加价40亿新台币，提升到440亿新台币。其中3.5GHz频段的270M频宽，底价243亿；28GHz频段2500M频宽，底价32亿；1.8GHz频段20M频宽，底价32亿。底价总计300亿，规划收益440亿新台币。

在中国大陆的业内人士看起来也许不多，但台湾媒体已经算过一笔账，台湾几大运营商的全部家底约900亿新台币。如果竞争激烈些，恐怕一次拍卖就去了一大半。

多重制度让运营商掏出家底

为了保证运营商不“串联”，台湾5G频谱拍卖采取了多重制度保障，通过自由竞争，让运营商乖乖地掏出家底。

首先，台湾下一波5G频谱拍卖要等到3年后，拍卖4.5GHz频段，本次拍卖包括了黄金频段3.5GHz，产业成熟、无干扰，运营商只有全力以赴竞得频谱，才能保证不在5G时代掉队。

其次，拍卖分为两个阶段，第一阶段拍卖频宽，以10M为一个单位，每次加价3%，每天可以出价10回合，NCC还设计了“加速”机制，每次出价的频谱数量不能低于前次，使得各家运营商第一次出价就要将频谱数量拉到最大。

获得频宽后，将给出7天时间让运营商协商分配位置。协商不成，将无上限金额一次出价定输赢，玩的就是心跳。

最后，协商位置的平台由电信协会担任，也就是内部协商。看起来这是一种节省成本的做法，但从过去行业激烈竞争的情况来看，这种“协商”难度非常高，可能让运营商最后再掏出一笔家底。

运营商领导人集体坐镇

虽然对拍卖制度不尽满意，但政策如此还是得跟进。不仅是跟进，五大运营商非常重视，纷纷由董事长+总经理这样的重量级人物坐镇，组建“5G竞标小组”。

其中，中华电信由董事长谢继茂担任组长，总经理郭水义及副总经理林国丰等关键人物均参与；大哥大由总经理林之晨率队，预计董事长蔡明忠做最终出价的关键决策；远传电信是总经理井琪领军，董事长徐旭东最后拍板；台湾之星也是总经理赖弦五+董事长林清棠的配置，亚太电信是总经理黄南仁率队，董事长吕芳铭最后决策。

而且，中华电信、大哥大、远传电信已经放风，要在3.5GHz拿满最高的100M频谱。据台湾媒体报道，有运营商的5G竞标小组成员透露，通过内部模拟拍卖，预计在第一阶段的频宽拍卖环节，第二到第三天就会超过政府预算。到第二阶段的位置协商/拍卖，“会更刺激”。

有媒体预计，本次5G频谱拍卖收入会超过600亿新台币。

尽管5G商用落后于全球主流市场，台湾运营商已经提前感受到5G带来的百般滋味。