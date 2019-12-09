影音VIP双12大促：优酷会员年卡4折79元、爱奇艺会员年卡5折99元

双12影音会员大促，优酷视频VIP会员、腾讯视频超级影视VIP限时4折大促，爱奇艺VIP会员、搜狐视频VIP会员、喜马拉雅FM会员限时5折大促。
|会员
|原价/活动价
|购买
|优酷视频（截止至12日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥99送20元话费
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|VIP会员季卡
|￥58/￥28
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|VIP会员月卡×2张
|￥40/￥20
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|爱奇艺（截止至13日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
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|腾讯视频（截止至12日）
|超级影视VIP年卡
|￥488/￥198送月卡
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|超级影视VIP年卡×2张
|￥976/￥396送季卡
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|超级影视VIP季卡
|￥148/￥59
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|超级影视VIP月卡
|￥50/￥20
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|网易云音乐（截止至13日）
|黑胶会员半年卡
|￥90/￥53.8
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|黑胶会员季卡
|￥45/￥30
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|搜狐视频（截止至15日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥95
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|喜马拉雅FM（截止至14日）
|VIP会员年卡
|￥218/￥98
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|VIP儿童会员年卡×2张
|￥398/￥198
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|樊登读书（截止至31日）
|VIP会员年卡
|￥365/￥265
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• 注：部分活动有多个入口，可以分别购买多次。
• 优酷视频
VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时79元/年（99元送20元话费），点此购买（年卡）；28元/3个月，点此购买（季卡）；20元/2个月，点此购买（月卡2张）。
• 爱奇艺
VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）
• 腾讯视频
超级影视VIP：原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时198/年+送月卡，点此购买（年卡）；59元/3个月，点此购买（季卡）；20元/1月，点此购买（月卡）。
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