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影音VIP双12大促：优酷会员年卡4折79元、爱奇艺会员年卡5折99元

2019/12/9 16:31:58来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

双12影音会员大促，优酷视频VIP会员、腾讯视频超级影视VIP限时4折大促，爱奇艺VIP会员、搜狐视频VIP会员、喜马拉雅FM会员限时5折大促。

会员原价/活动价
购买
优酷视频（截止至12日）
VIP会员年卡￥198/￥99送20元话费
点此
点此
VIP会员季卡￥58/￥28点此
VIP会员月卡×2张
￥40/￥20点此
爱奇艺（截止至13日）
VIP会员年卡￥198/￥99点此
点此
腾讯视频（截止至12日）
超级影视VIP年卡￥488/￥198送月卡点此
点此
超级影视VIP年卡×2张￥976/￥396送季卡点此
点此
超级影视VIP季卡￥148/￥59点此
点此
超级影视VIP月卡￥50/￥20点此
点此
网易云音乐（截止至13日）
黑胶会员半年卡
￥90/￥53.8点此
点此
黑胶会员季卡￥45/￥30点此
点此
搜狐视频（截止至15日）
VIP会员年卡￥198/￥95点此
喜马拉雅FM（截止至14日）
VIP会员年卡￥218/￥98点此
点此
VIP儿童会员年卡×2张￥398/￥198
点此
点此
樊登读书（截止至31日）
VIP会员年卡￥365/￥265点此
点此

• 注：部分活动有多个入口，可以分别购买多次。

• 优酷视频

VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时79元/年（99元送20元话费），点此购买（年卡）；28元/3个月，点此购买（季卡）；20元/2个月，点此购买（月卡2张）。

• 爱奇艺

VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）

• 腾讯视频

超级影视VIP：原价488元/年，可用于TV、手机、电脑和Pad，限时198/年+送月卡，点此购买（年卡）；59元/3个月，点此购买（季卡）；20元/1月，点此购买（月卡）。

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